Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hırsızlık şüphelisi yakalandı
14.10.2020 17:56
Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından düzenlenen hırsızlık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 10 farklı inşaatta çalışan işçilerin cep telefonu ve cüzdanlarının çalınması olayı ile alakalı yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli Fırat Ç. ikametinde yakalandı.
Gözaltına alınan Fırat Ç., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - ESKİŞEHİR
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