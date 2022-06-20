Son dakika haberleri: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

20.06.2022 17:13
Son dakika haberleri: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı

Son dakika haberleri... Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde hırsızlık yaptığı belirlenen şahıslar yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay Sivas'ın Merkez ilçesine bağlı Dörteylül köyünde meydana geldi. M.Ş isimli şahsın tarlasındaki kilitli su kuyusunun kilidi kırılarak malzemeleri çalındı. Su kuyusuna giden M.Ş yaklaşık 30 bin lira değerinde dalgıç pompa, hidrofor, demir kapı, 50 m. elektrik kablosu, çelik halat ve benzeri malzemelerinin yerinde olmadığını anlayınca Jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada hırsızlığı H.P., C.E.P., H.D. ile D.K. isimli şahısların gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları malzemeler sahibine teslim edildi. Ekipler tarafından yakalanan 4 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SİVAS

YORUMLAR
500
Sinop'ta 50 yıllık su sorunu çözüldü Sinop'ta 50 yıllık su sorunu çözüldü
Kaynak: İHA

Sivas, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:09 Acılı anne 19 yaşındaki oğlunun cenazesinde yürek dağladı
17:07 Kim Min-Jae'ye Rennes talip oldu! Fenerbahçe ise 20 milyon euro istiyor
17:02 ABD'de 17 yaşındaki genç kız, çalıştığı ofiste iş arkadaşı tarafından öldürüldü
16:39 Memleket Partisi Genel Başkan Vekili Gaye Usluer, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi "muhalefeti yıprattığı" gerekçesiyle görevinden istifa etti
16:27 İbrahim Tatlıses katıldığı canlı yayında mal varlığını kime bırakacağını bir bir anlattı
16:16 Trabzonspor'dan ayrılan Anthony Nwakaeme için Fenerbahçe'den açıklama
15:59 Pınar Gültekin'in katiline haksız tahrik indirimi sonrası verilen 23 yıl hapis cezası acılı aileyi isyan ettirdi: Baştan beri beklediğimiz karar çıktı
15:49 İngiltere'de içinde mezar bulunan esrarengiz bar! Bardakiler "İyi geceler Juliet" demeden lambalar sönmüyor
15:46 Fener'in yeni transferi Lincoln gol sevincinin sırrını açıkladı: Küçük çocuğumun baş harfini yapıyorum
15:35 Birce Akalay tatil sezonunu açtı! Siyah bikinisiyle denizin keyfini işte böyle çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2022 17:19:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Hırsızlık zanlıları jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement