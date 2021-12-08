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Son dakika haberleri... Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'ten Srebrenitsa soykırımını küçümseyen açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'ten Srebrenitsa soykırımını küçümseyen açıklama Açıklaması

08.12.2021 13:49
Son dakika haberleri... Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'ten Srebrenitsa soykırımını küçümseyen açıklama Açıklaması

Son dakika haber: Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşandığını belirterek, bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerektiğini söyledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanoviç, Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşandığını belirterek, bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'ta 2020 yılındaki seçimle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan sosyal demokrat Milanoviç'in Srebrenitsa soykırımıyla ilgili yaptığı açıklama tepki uyandırdı.

Milanoviç, Hırvatistan'ın Vis Adası'nda Komija kentinde basına yaptığı açıklamada, Nazi Almanyası döneminde işlenen Yahudi soykırımı ile Srebrenitsa soykırımını karşılaştırdı.

Hırvat lider "8 bin kişi ile 80 bin kişinin öldüğü soykırımlar aynı olamaz. Srebrenitsa'da yaşananları soykırım olarak adlandırıyorsak, Yahudi Soykırımı için yeni bir isim bulmak gerekir. Srebrenitsa'da yaşananlar soykırımdır, ancak tarihte bundan daha kötü olaylar yaşanmıştır. Bu olaylar için soykırım dışında yeni bir isim bulmak gerekir." ifadesini kullandı.

Milanoviç'in açıklamaları Balkanlar'da gündeme otururken, Boşnak Ulusal Konseyi Başkanı Armin Hociç, düzenlediği basın toplantısında "Milanoviç, Srebrenitsa soykırımı hakkında yaptığı açıklamalarla medeniyet sınırı aştı." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın Srebrenitsa Soykırımı'nın 26. yılı dolayısıyla temmuz ayında yapılan anma programına video konferansla bağlanmasının "tesadüf olmadığını" belirten Hociç, "Milanoviç, Bosna Hersek'e ve Boşnaklara karşı doğuştan önyargıya sahip." dedi.

2. Dünya Savaşı sırasında Naziler, Yahudilere karşı soykırım uygulamıştı. Nazi Almanyası'nın işgal ettiği ülkelerdeki Yahudilerin büyük bir kısmı toplama kamplarına gönderilmişti. Yaklaşık 6 milyon Yahudi, bindirildikleri trenlerde ve toplama kamplarında yaşamlarını yitirmişti.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölgede, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar ise toplu mezarlara gömüldü.

Srebrenitsa'da Sırp güçler tarafından öldürüldükten sonra toplu mezarlara gömülen binlerce soykırım kurbanının daha sonra başka yerlere nakledildiği biliniyor.

Soykırımdan sonra açılan toplu mezarlardan çıkarılan ceset kalıntıları tam olmasa da binlerce aile, sevdiklerinin bulunabilen birkaç kemiğini toprağa veriyor.

Aradan 26 yıl geçmesine rağmen 1000'e yakın soykırım kurbanının cesedine henüz ulaşılamadı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç'ten Srebrenitsa soykırımını küçümseyen açıklama Açıklaması - Son Dakika


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