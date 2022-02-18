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Son dakika haberleri! Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bosna'nın NATO üyeliği" açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bosna'nın NATO üyeliği" açıklaması

18.02.2022 16:58
Son dakika haberleri! Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan "Bosna'nın NATO üyeliği" açıklaması

Son dakika gündem haberi... Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'in, seçim kanunuyla ilgili adımları atmaması durumunda asla NATO üyesi olamayacağını belirtti.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Bosna Hersek'in, seçim kanunuyla ilgili adımları atmaması durumunda asla NATO üyesi olamayacağını belirtti.

Milanovic, Pozega şehrinde düzenlenen 33. asker alım töreninde yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın NATO üyesi olduğunu hatırlatarak "Bir ülkenin NATO üyesi olması için Hırvatistan'ın da onayı alınmakta. Bosna Hersek'in NATO süreci için de Hırvatistan'ın onayı gerekli." ifadelerini kullandı.

Milanovic, Bosna'da Hırvatlar ile alay edildiğini savunarak "Bosna Hersek gibi işlevsiz bir devlet, NATO'ya nasıl girebilir? Bosna Hersek, NATO'ya asla giremeyecek. Bunun için Türkiye'nin olduğu kadar Hırvatistan'ın da onayı gerekli." sözlerini sarf etti.

Ukrayna- Rusya krizi hakkında da konuşan Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, NATO'nun Ukrayna'da büyümesinin Hırvatistan'ın çıkarlarına karşı olduğunu kaydetti.

Milanovic, "NATO üyesi bir ülke olarak bizim askerlerimizin oraya gitmesini istemiyorum. Ben Cumhurbaşkanı oldukça NATO'nun genişlememesi gerektiği görüşünde olacağım." dedi.

Boşnakları seçim reformu sürecini uzatmakla eleştirdi

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, Boşnakların seçim reformu sürecini uzatarak Bosna Hersek'te gelecek seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyesini seçebilmek için zaman kazanmaya çalıştığını öne sürmüştü.

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'in "Seçim reformuyla ilgili toplantıların sonucu ne olursa olsun sonbaharda Bosna Hersek'te seçimler yapılacak." açıklamasını eleştiren Milanovic, "Soruyorum, Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in, Neum'da yapılan Bosna Hersek seçim reformu müzakereleri öncesinde böyle bir açıklama yapmasının amacı neydi?" ifadesini kullanmıştı.

Milanovic, uluslararası toplum temsilcilerinin seçim reformunda anlaşılmasına bakmaksızın Bosna Hersek'te seçimlerin sonbaharda yapılacağını açıklamalarının Hırvatların küçümsendiği manasına geldiğini iddia etmişti.

Milanovic, "Onlar ellerindeki imkanları kullanmak istemiyor, sabotaj yapıyor. Boşnaklar böyle uzatmakla zaman kazanıyor. Seçimler yaklaşıyor ve Hırvat Devlet Başkanlığı Konseyi üyesini yine onlar seçecek." ifadelerini kullanmıştı.

Bosna Hersek'te seçim reformu talebi

Cumhurbaşkanlığının biri Boşnak, diğeri Hırvat halkından olmak üzere iki üyesi, Bosna Hersek Federasyonu'ndaki vatandaşlarca seçilirken; üçüncü üye, Sırp Cumhuriyeti entitesinde yaşayan vatandaşlar tarafından seçiliyor.

Son devlet başkanlığı konseyi seçimlerinde Zeljko Komsic'e karşı kaybeden Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) Başkanı Dragan Covic, Komsic'in Bosna Hersek Federasyonu'ndaki Boşnakların oylarıyla seçildiğini iddia ederek ülkede yeni bir seçim reformu talebinde bulunmuştu.

ABD ve Avrupa Birliğinden diplomatlar da Bosna Hersek'te seçmenlerin, etnik olarak ayrımcılığa tabi tutulmadığı ve Hırvatların adil temsil edildiği bir seçim kanunu için yapılan reform çalışmalarına destek veriyor.

Seçim reformunun bu yıl yapılacak genel seçimlerde uygulanabilmesi için ilgili kanundaki değişikliklerin, seçimlerden en az 6 ay önce yürürlüğe girmesi gerekiyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Hırvatistan Cumhurbaşkanı'ndan 'Bosna'nın NATO üyeliği' açıklaması - Son Dakika


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