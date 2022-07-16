Son dakika haberleri | Hırvatistan'da doğa parkında ölü bulunan sığırlarda şarbon tespit edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hırvatistan'da doğa parkında ölü bulunan sığırlarda şarbon tespit edildi

16.07.2022 20:06
Son dakika haberleri | Hırvatistan'da doğa parkında ölü bulunan sığırlarda şarbon tespit edildi

Son dakika haberi: Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in güneydoğusundaki bir doğa parkında ölü bulunan 107 sığırda şarbon tespit edildiği açıklandı.

Tarım Bakanlığınca yapılan açıklamada, sığırlar üzerinde yapılan test sonuçlarında şarbon tespit edildiği doğrulandı.

Hırvatistan Radyo Televizyonunun (HRT) haberine göre, şarbon hastalığı şüphesiyle 2'si çocuk 6 kişi gözlem altına alındı.

Halk Sağlığı Enstitüsü yetkilisi İnoslav Brkic, durumun kontrol altına alındığını ve paniğe yer olmadığını kaydetti.

Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

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Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hırvatistan'da doğa parkında ölü bulunan sığırlarda şarbon tespit edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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