Öldürücü bir hastalık olan şarbon, otçul hayvanlarda özellikle koyun, keçi ve sığırlarda görülüyor. Şarbon virüsü insanlara, hastalıklı hayvanlarla doğrudan temas kurulmasının yanı sıra temiz olmayan ve iyi pişirilmeden tüketilen hayvansal ürünlerden de bulaşıyor.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Hırvatistan'da doğa parkında ölü bulunan sığırlarda şarbon tespit edildi - Son Dakika

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