Son dakika haberleri | Hırvatistan'da yangınPula şehri elektriksiz kaldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hırvatistan'da yangınPula şehri elektriksiz kaldı

09.07.2022 20:41

Son dakika haberleri: - Hırvatistan'da yangın Pula şehri elektriksiz kaldı Hırvatistan'ın Pula kentindeki Valdebek bölgesinde çıkan yangın nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı.

- Hırvatistan'da yangın

Pula şehri elektriksiz kaldı

ZAGREB - Hırvatistan'ın Pula kentindeki Valdebek bölgesinde çıkan yangın nedeniyle kentte elektrik kesintisi yaşandı.

Hırvatistan'ın Pula kentindeki Valdebek bölgesinde büyük çaplı bir yangın çıktı. Bir trafoda çıktığı iddia edilen yangın nedeniyle kentin büyük bir kısmı elektriksiz kaldı. Hırvatistan İtfaiye Şefi Dina Kozlevac yaptığı açıklamada, 2 Kanada itfaiye uçağının yangın söndürme çalışmaları için Hırvatistan'a geldiğini belirtti. Kozlevac bölge sakinlerine evde kalma çağrısında bulunurken, şiddetli rüzgarların yangını söndürme çalışmalarına engel olduğunu ifade etti. Yangın nedeniyle ayrıca şehirde birkaç evin ve araçların yandığı iddia edildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hırvatistan'da yangınPula şehri elektriksiz kaldı - Son Dakika

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