Son dakika haberleri: Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hırvatistan Sağlık Bakanı Vili Beros'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin sonucu pozitif çıktı.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beros'un hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, Hırvat bakanın, hafif belirtiler gösterdiği ve kendisini karantinaya aldığı kaydedildi.
Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
- Kaynak: AA
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