Son dakika haberleri: Hırvatistan Sağlık Bakanı Beros, Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika

Hırvatistan'da salgının başından bu yana 90 bin 715 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 1151 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Açıklamada, Hırvat bakanın, hafif belirtiler gösterdiği ve kendisini karantinaya aldığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Beros'un hastalık belirtisi göstermesi üzerine test yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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