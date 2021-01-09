Kütahya'nın Hisarcık ilçesi İtfaiye Amirliğinde görev yapan personele temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Belediye İtfaiye Birim Sorumlusu Ali Köse, rutin olarak gerçekleştirdikleri yangın eğitimi ve tatbikatları ile itfaiye ekiplerinin olası yangın felaketleri ve doğal afetler karşısında yangın söndürme araçları ile her daim hazır olmalarına imkan sağlamayı amaçladıklarını söyledi. - KÜTAHYA