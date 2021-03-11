Son dakika haberleri! Hisarcıklıoğlu: "Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır" - Son Dakika

TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

"Uluslararası yatırımcılar için arabuluculuk ve tahkim imkanları ülkemizin yatırım cazibesini artıracak unsurlardır. Arabuluculuğun yurt dışında da geçerli olması için bugün Resmi Gazetede yayımlanan Singapur Sözleşmesinin yürürlüğe girmesinden büyük memnuniyet duyduk"

"Hukuk sistemi sadece devletin değil, ekonominin de temel direği. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlü ise o ülkenin ekonomisi de güçlü oluyor"

"Esasında bizim kültürümüzde de, inancımızda da hukukun yeri zaten çok çok önemli. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz"