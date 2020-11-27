Son dakika haberleri | Hizan Kaymakamı Yelek'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hizan Kaymakamı Yelek'ten şehit ailesine ziyaret

27.11.2020 17:47
Son dakika haberleri | Hizan Kaymakamı Yelek'ten şehit ailesine ziyaret, System.String[]

Son dakika haberi: Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, şehit ailesini ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek ve eşi Eslem Yelek, şehit ailesini ziyaret etti.

Şehidin oğlu Zahir Demir ve aile fertleriyle bir araya gelen Kaymakam Yelek, ailenin talep ve sıkıntılarını dinledi.

Kapılarının her zaman şehit yakınlarına açık olduğunu ifade eden Yelek, şunları kaydetti:

"Devlet olarak, canlarını seve seve ülkesi için feda eden aziz şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin yanında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanını, milletini ve bayrağını korumak için canlarını veren, Peygamberlikten sonra gelen en yüce mertebeye erişen şehitlerimizin bıraktığı en değerli emanetler sizlersiniz. Kapımız her zaman sizlere açıktır. Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü, huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozmak isteyenler emellerine asla ulaşamayacaktır. Allah devletimize, milletimize ve vatanımıza güç, kuvvet versin."

Muhammed İkbal, Bitlis, Şehit, Hizan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hizan Kaymakamı Yelek'ten şehit ailesine ziyaret - Son Dakika


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