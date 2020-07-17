Son dakika haberleri... Hizmet ve bakım onarım zorunluluğunu getirmiş bulunuyoruz" - Son Dakika

Ticaret Bakanlığının "Servis Bilgi Sistemi Projesi (SERBİS)" ile üretici ve ithalatçıların tüketicilere satış sonrası hizmet sundukları yetkili servis istasyonlarına ilişkin bilgilere doğru ve kolay bir şekilde erişim sağlanması amaçlanıyor. Proje tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmalarımızın yetkili servis bilgilerini servis.gov.tr üzerinden sisteme kaydetmeleri ve yetkili servislerini güncellemelerini temin ettik ve 1 Temmuz itibarıyla da kullanılmasını zorunlu hale getirdik" dedi.

Yetkili olmadığı halde kendini yetkili servis gibi tanıtan ve hizmet sağlayan servisler, hem tüketici mağduriyetlerine yol açıyor hem de firmaların ticari itibarlarına ve marka değerlerine zarar veriyor. Bu nedenle yetkili servis bilgilerine güvenilir bir platformdan doğru bir şekilde erişim sağlanması önem taşıyor. Ticaret Bakanlığı veri tabanında yer alan bilgiler esas alınarak hazırlanan SERBİS, 1 Temmuz'dan itibaren firmaların kendileri tarafından sisteme kaydedilen yetkili servis bilgilerini sorgulamaya olanak sağlıyor.

"200'Ü AŞKIN ÜRÜNDE SATIŞ SONRASI HİZMET VE BAKIM ONARIM ZORUNLULUĞUNU GETİRMİŞ BULUNUYORUZ"

Proje tanıtım toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Tüketicinin korunması hakkında kanunun belirlediği her alanda olduğu gibi satış sonrası hizmetler alanında da tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarımıza yoğun olarak aksatmadan devam ediyoruz. Tüketicinin korunması hakkında kanun ve buna bağlı yönetmelikler ve yasal alt yapılar ile tüketicinin haklarının korunması ve bilinçlendirilmesi için hem hizmet satın almadan önce hem de satın aldıktan sonra yapmaları gerekenleri hem kendileri ile paylaşıyor hem de işletmelere destek olmaya çalışıyoruz. Satış sonrası hizmet haklarının korunması için gerek tüketicilerin daha iyi korunmasını sağlamak gerek firmalarımıza yol göstermek ve firmalarımızın mağduriyetini önlemek açısından garanti belgesi yönetmeliğini, hizmet sonrası destek yönetmeliğini, kullanım ve tanıtım kılavuzu yönetmeliğini yayınlamış bulunuyoruz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile beyaz eşyadan otomobile, otomobilden cep telefonuna kadar 200'ü aşkın üründe satış sonrası hizmet ve bakım onarım zorunluluğunu getirmiş bulunuyoruz. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'na göre üretici ve ithalatçılar tüketicilere sundukları ürünler için kullanım ömrü süresince satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak zorundalar. Satış sonrası hizmet yönetmeliğinde ise bu şekilde garanti edilecek ürünlerin listesi yer almaktadır. Bu ürünlerin kullanım ömürleri, tamir süreleri ne kadar ve kurulması gereken servis istasyonu sayısı ne kadar bu listelerde bulunmaktadır" dedi.

"VATANDAŞLARA SUNDUĞUMUZ BU HİZMETİN AMACI VATANDAŞLARININ HAKLARININ KORUNMASI VE BİLİNÇLİ TÜKETİCİ OLUŞMASIDIR"

Tüketicilerin satış sonrası hizmet alma konusunda kolay geldiği için internet üzerinden direkt servis arayışına girdiğini ve yetkili olmayan servislerin de buralarda var olduğunu belirten Bakan Pekcan, "Buralarda bir sürü yanlışlıklar söz konusu olabilir. Daha bilinçli tüketiciler ise firmaların kurumsal iletişim bilgileri üzerinden veya mevcut garanti belgesi ya da kullanım kılavuzu üzerinden bu servisleri arama yoluna gitmektedir. Ancak garanti belgesi ve kullanım kılavuzlarının da saklanması her zaman kolay olmamakta ve seneler geçtikçe de servis konumlarında değişiklik olabilmektedir. Arama motorlarında ise bazı fırsatçılar kendi isimlerini en üst sırada çıkararak buralarda yetkili servis gibi hizmet vermektedir. Ancak verdikleri hizmetin kalitesi, aldıkları ücret, hatta bazen içinden parça çalınması veya hiç tamir edilememesi hatta ürünün çalınması gibi bize çok fazla sayıda gerek tüketici gerekse firmalardan şikayetler gelmektedir. Biz her birine idari cezaları kesiyoruz. Ancak bununla da tüketicinin yeterince korunamadığını gördük ve daha bilinçli bit tüketici profiline ulaşmak için çalışma başlattık. Bu çalışmamız doğrultusunda da bunu tamamlayarak 1 Temmuz itibariyle de firmaların bunu kullanmalarını zorunlu hale getirerek vatandaşın hizmetine açtık. Tüketicilerin ve firmaların sahte servislere karşı korunması için SERBİS projesini, 'servis.gov.tr' adresli internet sitesinden tüketici ve firmaların kullanımına sunmuş bulunmaktayız. Burada tüketicilerimizin, üreticilerin ve ithalatçıların tüm yetkili servis bilgilerine güvenilir şekilde bu platformdan ulaşabilecekler. Buradan öncelikle Bakanlık veri tabanındaki kayıtlı servis bilgilerine daha sonra da e-Devlet üzerinden firmalarımızın kullanımına açtık. Firmalarımızın yetkili servis bilgilerini servis.gov.tr üzerinden sisteme kaydetmeleri ve yetkili servislerini güncellemelerini temin ettik ve 1 Temmuz itibarıyla da kullanılmasını zorunlu hale getirdik. Ayrıca firmaların resmi kurumsal sitelerinden de yetkili firmaların yayınlanmasını zorunlu hale getirdik. Vatandaşlara sunduğumuz bu hizmetin amacı vatandaşlarının haklarının korunması ve bilinçli tüketici oluşmasıdır. Burada serbis.gov.tr üzerinde yapacakları sorgulamaları firma ve ithalatçı bazında yapabildikleri gibi il ve ilçe bazında da bu aramaları yapabilecekler. Burada sadece yetkili servisi bulmak ile kalmayacak aynı zamanda mevzuat ile ilgili bilgilere de ulaşabilecekler. Garanti ve satış sonrasına ilişkin önemli bilgilere de bu site üzerinden ulaşabilecekler" şeklinde konuştu.

(İHA)