Son dakika haberleri | Hocalı şehitleri, Denizli'de törenle anıldı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Hocalı şehitleri, Denizli'de törenle anıldı

23.02.2022 14:24
Son dakika haberleri | Hocalı şehitleri, Denizli'de törenle anıldı

Son dakika haberine göre Karabağ'daki Hocalı kasabasında 30 yıl önce Ermeni güçlerinin saldırısında şehit edilenler, Denizli'de düzenlenen törenle anıldı.

Karabağ'daki Hocalı kasabasında 30 yıl önce Ermeni güçlerinin saldırısında şehit edilenler, Denizli'de düzenlenen törenle anıldı.

Kentteki Azerbaycan-Karabağ Parkı'nda yer alan Hocalı Soykırımı Anıtı önünde düzenlenen törene, Denizli Vali Vekili Adem Uslu, Belediye Başkanı Osman Zolan ve Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile ilgililer katıldı.

Törende şehitler anısına 1 dakika saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

"Bu anıtları nefreti artırmak için koymuyoruz"

Büyükelçi Mammadov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Denizlililerin Azerbaycan'a duyduğu sevgiye tanık olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Hocalı şehitleri için yapılan anıtın önünde törenin gerçekleştiğini hatırlatan Mammadov, "Biz bu anıtları nefreti artırmak için koymuyoruz. Her bir milletin içerisinde iyi insanlar da kötü insanlar da var. İnsanlığa karşı yapılmış Hocalı gibi soykırımlar bir daha yapılmasın istiyoruz." dedi.

Mammadov, Hocalı'da soykırım yapanların hala yargılanmadıklarını da kaydederek, şöyle dedi:

"Bu cinayetleri işlemiş kişiler hala sağdır. Bu cinayeti işlemiş kişilerin bazıları hala hükümettedir. Bu cinayeti işleyenlerin bazıları hala dünyada dolaşmaktadır. Biz bunların işledikleri suçun cezasını almalarını talep etmeliyiz."

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise aradan 30 yıl geçse de Hocalı'da yaşananları unutmadıklarını ifade ederek, "Biz bir millet iki devletiz. Sizlerin hissettiği acıyı biz de hissediyoruz. Sizlerin duyduğu sevinci biz de yaşıyoruz. Hocalı soykırımını, çocuk, kadın, yaşlı demeden 613 kardeşimizin katledilmesini tekrar kınıyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Konuşmaların ardından Mammadov, Hocalı şehrine yapılan saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin anısına, bir ağaç fidanını toprakla buluşturdu.???????

Öte yandan Mammadov, Denizli Valiliğini de ziyaret etti ve Vali Vekili Adem Uslu ile bir süre görüştü. Ziyarette Vali Vekili Uslu, Mammadov'a Yatağan kılıcı hediye etti.???????

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Osman Zolan, Denizli, Ermeni, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hocalı şehitleri, Denizli'de törenle anıldı - Son Dakika


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