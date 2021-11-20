Son dakika haberleri... Hollanda'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemciler polisle çatıştı - Son Dakika

Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemciler polisle çatıştı.

Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rotterdam kentinde Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride eylemcilerin havai fişek kullandığı ve yangın çıkardığı belirtildi.

Toplumsal olaylara müdahale aracının devreye girdiği gösteride polisin açtığı uyarı ateşi sonucu yaralananların olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "acil durum" ilan edilen bölgenin boşaltılması için uyarıda bulunulduğu kaydedildi.

Kamu yayın kuruluşu NOS'de çıkan haberde ise en az bir polis arabasının ateşe verildiği, diğer polis araçlarının da hasar gördüğü bildirildi.

Yangını söndürmeye çalışan itfaiye ekiplerine saldıran eylemcilerin orada bulunan diğer araçları ve eşyaları da ateşe verdiği belirtildi.

Bir gazetecinin saldırıya uğradığı ve kamerasının kırıldığı bilgisi paylaşıldı.