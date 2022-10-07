Son dakika haberleri! Hollanda'da maaşlara yapılan zamlar, enflasyonun gerisinde kaldı

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), toplu iş sözleşmelerindeki maaş artışının 2009'dan bu yana en yüksek oranda yapılmasına rağmen maaş zamlarının, enflasyonun gerisinde kaldığını açıkladı.

CBS'den yapılan açıklamada, 2022'nin üçüncü çeyreğinde toplu iş sözleşmelerindeki maaşların ortalama yüzde 3,4 arttığı belirtildi.

Açıklamada, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak kamuda çalışanların maaşlarındaki artışın yüzde 4,9, özel sektördekilerin yüzde 3, eğitim sektöründekilerin yüzde 7 olduğu bildirildi.

Bunun, 2009'daki yüzde 3,6'lık zamdan bu yana görülen en yüksek artış oranı olmasına rağmen, enflasyondaki yükselmenin gerisinde kaldığı vurgulandı.

CBS, maaşlardaki artışın enflasyonun yüzde 8,9 gerisinde olduğunu belirtirken, toplu iş sözleşmesine bağlı çalışanların maaşlarındaki değişimin eksi yönde yüzde 7,9 olduğunu kaydetti.

Hollanda'da bu yıl üçüncü çeyrekte ortalama yüzde 12,3'lük artış görülürken, eylülde yıllık yüzde 14,5 olan enflasyon 1963'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Hollanda İşçi Sendikaları Konfederasyonu (FNV), gelirlerdeki yükselişin hayat pahalılığının gerisinde kaldığını belirterek, maaşların artırılması çağırısında bulundu.???????