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Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı

03.01.2022 11:18
Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı

Son dakika haberler... Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protestolarda 30 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da Covid-19 önlemlerine karşı düzenlenen protestolarda 30 kişinin gözaltına alındığı ve 4 polis memurunun yaralandığı belirtildi.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dün binlerce kişi, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları ve aşı uygulamasını protesto etmek için gösteri düzenledi. Yerel makamlar tarafından yasaklanmasına rağmen düzenlenen göstericilerde, protestocular maske ve sosyal mesafe kuralına uymadan sarı şemsiyeler ve müzik eşliğinde yürüdü. Çevik kuvvet, kalabalığı dağıtmak için göstericilere cop ve köpeklerle müdahale etti. Protestoların sona ermesinin ardından polis tarafından yapılan açıklamada, belediye başkanın talebi doğrultusunda polisin göstericilere müdahale ettiği belirtildi. Kamu düzeninin ihlali, saldırı ve silah bulundurma suçundan 30 göstericinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, yaşanan arbedede 4 polis memurunun da yaralandığı ifade edildi.

Hollanda'da korona virüs salgınında artan vaka sayıları ve Omicron mutasyonu nedeniyle Kasım 2021'de getirilen 3 haftalık kısmi kapanmanın 14 Ocak'a kadar uzatılmasına karar verilmişti. Ülkede 28 Kasım 2021'de yürürlüğe giren kısıtlamalar kapsamında kafe, restoran, barlar, tiyatro ve müzeler, zorunlu ihtiyaç malzemesi satmayan mağazalar ile diğer halka açık mekanların yerel saatle 17.00'den 05.00'e kadar kapatılması, spor etkinliklerinin seyircisiz yapılması ve mümkün olduğunca evden çalışılması zorunlu hale getirilmişti. Ülkedeki mevcut kısıtlamalar kapsamında ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi de yasaklanmıştı. Hollanda'da salgının başlamasından bu yana toplam 3 milyon 165 bin 793 vaka kayıtlara geçerken, virüs nedeniyle 20 bin 957 kişi hayatını kaybetti.

(İHA)

Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı
Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı

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Koronavirüs, Protesto, Hollanda, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Hollanda'daki Covid-19 protestolarında 30 kişi gözaltına alındı 4 polis yaralandı - Son Dakika
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