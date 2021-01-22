Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı - Son Dakika

Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı

22.01.2021 22:49

Bir son dakika haberine göre Hollanda'da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı İlhan Duman, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edilince Türkiye, vatandaşına sahip çıktı.

Hollanda'da yoğun bakımda korona virüs tedavisi gören Türk vatandaşı İlhan Duman, hastane yetkilileri tarafından ölüme terk edilince Türkiye, vatandaşına sahip çıktı. Duman, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağı ile ülkeye getiriliyor.

Türk vatandaşı İlhan Duman, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan bir hastanenin yoğun bakım servisinde korona virüs tedavisi görüyordu. Duman'ın tedavi gördüğü hastanenin doktorları, 47 yaşındaki Duman'ın tedavisinde ilerleme görülmediği gerekçesiyle Çarşamba günü hastanın fişini çekme kararı aldı. Doktorların kararı bildirmesinin ardından Duman'ın çocukları, babalarının kurtarılması için Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu ile iletişime geçerek, Türk yetkililerden yardım istedi.

Duman'ın çocukları tarafından yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Cumhurbaşkanlığı, vatandaşına sahip çıktı. Duman'ın Hollanda'dan Türkiye'ye getirilmesi için ambulans uçak gönderildi. Duman, Türkiye'nin gönderdiği ambulans uçağa bindirilerek, saat 19.00'da Türkiye topraklarına doğru yola çıktı.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN NERESİNDE OLURSA OLSUN HER ZAMAN VATANDAŞININ YANINDA"

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, konuya ilişkin açıklamasında, "Duman, 6 gündür yoğun bakımdaydı, ağır bir vakaydı. Duman'ın tedavisinde ilerleme kaydedilememesi üzerine hastane böyle bir karar almış. Duman'ın ailesi, hastanın Türkiye'ye nakledilmesi için Çarşamba günü bize başvuruda bulunarak, gerekli belgeleri toparladı ve bize gönderdi. Biz de Sağlık Bakanlığımıza ilettik. Sağlık Bakanlığı, yaptığı değerlendirme sonucunda ambulans uçak göndermeye karar verdi. Ambulans uçak ile Duman, Hollanda'dan Türkiye'ye götürüldü. Duman'ın tedavisine orada devam edilecek" dedi.

Duman'ın sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi almadıklarını belirten Arıkan, hastanın buradan gitmesi için epey çaba gösterildiğini aktardı. Arıkan, hastanın nakledilmesi için oldukça hızlı bir şekilde harekete geçildiğini vurgulayarak, "Devletimiz vatandaşlarını hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Türkiye, dünyanın neresinde olursa olsun her zaman vatandaşının yanında" dedi.

(İHA)

Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı
Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı
Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı
Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı

Hollanda, Ambulans, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Hollanda fişini çekecekti, Türkiye ölüme terk edilen vatandaşını ambulans uçakla aldı - Son Dakika


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