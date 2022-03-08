Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

08.03.2022 16:04
Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek

Son dakika haberleri... Hollanda hükümeti, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Hollanda hükümeti, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve 150 asker göndereceğini duyurdu.

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Rusya- Ukrayna savaşıyla ilgili bakanlar kurulu toplantısından sonra basına açıklamalarda bulundu.

Ollongren, Hollanda'nın Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ile 150 asker göndereceğini söyledi.

Bu kararın, "NATO'nun (Avrupa'nın) doğu kanadını güçlendirmek" için alındığı belirten Ollongren, "Almanlarla birlikte Slovakya'da hava savunmasını sağlamak için prensipte bir karar aldık. Bu, şu anda deneyimlediğimiz doğrudan tehdit için gerçekten önemli." dedi.

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Hollanda, Slovakya, Ukrayna, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Hollanda, Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemi ve asker gönderecek - Son Dakika


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