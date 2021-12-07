Ziada, 20 Temmuz 2014'te İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları sonucu Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan annesini, üç kardeşini, yengesini ve yeğenini kaybetmişti.

Ocak 2020'de Lahey Bölge Mahkemesi, Gantz ve Eshel'in hukuk davalarında dokunulmazlığa sahip olduğunu belirtmişti.

2014'teki Gazze saldırılarında ailesini kaybeden Filistin asıllı Hollanda vatandaşı İsmail Ziada tarafından açılan davada, Gantz ve Eshel'in savaş suçları işlediği iddia edildi.

Mahkeme, bölge mahkemesinin verdiği "dokunulmazlık" sahibi olduğu şeklindeki kararını onayarak Gantz ve Eshel'e karşı açılan davayı reddetti.

Hollanda 'daki Lahey Temyiz Mahkemesi, eski İsrail Genelkurmay Başkanı ve mevcut Savunma Bakanı Beni Gantz ve İsrail'in eski Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Eshel hakkında açılan tazminat davasında ret kararı verdi.

Sen misin muhtarı terk eden? Esenyurtlu muhtar kendisini terk eden kadına neler etti neler!