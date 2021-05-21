Son dakika haberleri! Hollandalı emeklilik fonları, Uygur Türklerine yönelik ihlaller nedeniyle Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurdu - Son Dakika

Hollandalı dört emeklilik fonu, Çin'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleriyle bağlantılı olan Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurduklarını açıkladı.

Hollanda basınında çıkan habere göre, Hollanda'daki dört büyük emeklilik fonu, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ilişkili olduğu tespit edilen Çinli şirketlerdeki yatırımlarını durdurma kararı aldı.

Haberde, durdurulan yatırımın yaklaşık 115 milyon avro olduğu belirtildi.

Çin'deki firmalardaki yatırımlarını kesen kamu çalışanlar fonu ABP, Avrupa'nın en büyük, dünyanın da beşinci büyük emeklilik fonu olarak biliniyor.