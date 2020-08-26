Son dakika haberleri... Hong Kong'da iki muhalif milletvekili gözaltına alındı - Son Dakika

HONG Hong Kong'da, geçen yıl hükümet karşıtı protestolarla ilgili haklarındaki suçlamalar nedeniyle aralarında iki muhalefet partisi milletvekili Ted Hui ve Lam Cheuk-ting'in de bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Cheuk-ting, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Temmuz 2019'da bir protesto sırasında mülke zarar vermek ve adaletin seyrini değiştirmek için iş birliğiyle komplo kurma suçlamasıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Demokrat Parti, Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, her iki üyesiyle birlikte gözaltıları doğruladı.

Haziran 2019'da protestoların başlamasından bu yana, Hong Kong'ta 9 binden fazla kişi gözaltına alındı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından Hong Kong'un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyordu.