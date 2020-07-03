Son dakika haberleri: Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından yeni komisyon kuruldu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından yeni komisyon kuruldu

Son dakika haberine göre Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu kuruldu.

Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe girmesi ile Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu kuruldu.

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Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde tartışmalı Ulusal Güvenlik Yasası yürürlüğe girdi. Yasanın kabulünün ardından Hong Kong'da "Ulusal Güvenliği Koruma Komisyonu" kurulduğu bildirildi. Komisyon bünyesinde kurulacak Ulusal Güvenlik Bürosu'nun başına Çin'in Guangdong eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri Zheng Yanxiong atandı. Yanxiong, 2011 yılında Wukan kasabasında arazilere devlet tarafından el konulması kapsamında köylülerin başlattığı protestolardaki tutumuyla tanınıyordu. Komisyona, İrtibat Ofisi Direktörü Luo Huining ise Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atandı.


Yasa sonrası tanınan bir aktivist Hong Kong'u terk etti


Hong Kong'da demokrasi yanlısı protestocuların arasında bulunan Nathan Law, bölgeden ayrıldığını duyurdu. Law, nerede olduğunu ve nereye gideceği konusunda ise bilgi vermedi.


Öte yandan Çin Komünist Partisi'nin yürürlüğe koyduğu yeni Ulusal Güvenlik Yasası ile ayrılıkçı ve demokrasi yanlısı protestocular, söz konusu suçları işlemeleri 3 yıldan müebbet hapis cezasına kadar cezalandırılabilecek. Ulusal Güvenlik Yasası merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsıyor. - HONG KONG

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 17:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: Hong Kong'da Ulusal Güvenlik Yasası'nın ardından yeni komisyon kuruldu - Son Dakika

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