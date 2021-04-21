Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında - Son Dakika

Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında

21.04.2021 11:26
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl...

ARTVİN'in Hopa ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde 2011 yılındaki mitingi öncesi çıkan olaylarda polisin sıktığı biber gazı ile fenalaştığı öne sürülüp, hastanede yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu (55) ile ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra dava açıldı. Lokumcu'nun ölümü ile ilgili 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan 13 polisin yargılanmasına başlandı. Yoğun katılım nedeniyle adliye koridorlarına sosyal mesafe gözetilerek, sandalyeler yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde, 31 Mayıs 2011 tarihindeki Hopa mitingi öncesi ve sonrası çıkan olaylarda kalp krizi geçiren emekli öğretmen Metin Lokumcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında dönemin İl Emniyet Müdürü Muhsin Armağan'ın da bulunduğu 13 polis hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Hopa Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

ÖLÜMDE GAZLA NEDENSELLİK BAĞIMetin Lokumcu'nun hayatını kaybetmesinde, kimyasal gazla nedensellik bağı olduğu yönünde Türk Tabipler Birliği Bilimsel Araştırma Kurulu'nca hazırlanan rapora yer verilen iddianamede; adı geçen polislerin, yoğun şekilde gaz kullanmaları ve gaz kullanma talimatı vermeleri nedeniyle Lokumcu'nun ölümünden taksir düzeyinde sorumluluklarının olduğu belirtildi.DURUŞMA TRABZON'DA BAŞLADI

Hopa Asliye Ceza Mahkemesi, Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, kamu güvenliğinin tehlikeye düşmemesi için davanın yerinin değiştirilmesini talep etti. Metin Lokumcu'nun ölümüne ilişkin duruşma, 'kamu güvenliği' gerekçesiyle Trabzon'a alındı. Davanın ilk duruşması, Trabzon 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülmeye başlandı. Davayı Lokumcu ailesinin yanı sıra CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Ahmet Kaya ve Trabzon, Artvin, Diyarbakır, İzmir baro başkanları, KESK Trabzon Şubeler Platformu Sözcüsü Engin Nur ile yaklaşık 300 kişi katıldı. Duruşmaya yoğun katılım nedeniyle adliye koridorlarına sosyal mesafe kuralı gözetilerek, sandalyeler yerleştirildi. Polis de adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.


- Trabzon
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında
Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Metin Lokumcu, Hopa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hopa olaylarında Metin Lokumcu'nun ölümüyle ilgili 13 polis hakim karşısında - Son Dakika


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