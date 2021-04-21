METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI - Son Dakika

METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI

21.04.2021 17:25

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen ilk duruşmaya, sanık 13 polis katılmadı.

Artvin'in Hopa ilçesinde çıkan olaylarda yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu ile ilgili Trabzon'da görülen ilk duruşmaya, sanık 13 polis katılmadı. Duruşma başında mahkemeye yazılı beyanda bulunan polislerin avukatı müvekkillerinin beratını isterken, baro başkanları ve temsilci avukatlar ise davaya katılma talebinde bulundu.

GÖREVSİZLİK TALEP ETTİ

Duruşmada Lokumcu ailesi adına söz alan avukat Meriç Eyüboğlu, 10 yıldır bu davayı beklediklerini söyleyerek, mahkemenin görevsizlik kararı vermesini istedi. Duruşmanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğini savunan Eyüboğlu, 'Olay, Metin Lokumcu'nun kimyasal gaza maruz kalarak kalp krizini tetikleyip ölmesi sonucudur. O yüzden taksirle öldürme sonucu mümkün değil. Olası kast değerlendirmemiz için dosyayı ağır cezaya göndermeyi talep ediyoruz dedi.

'ONLARLA GÖZ GÖZE GELMEK İSTERDİM'

Duruşmada avukatlarından ardından söz hakkı verilen Metin Lokumcu'nun oğlu Ulaş Lokumcu, 'Onlarla göz göze gelmek isterdim. Babam kızım için, torunu için mücadele ediyordu. Babamın bildiğim bir rahatsızlığı yoktu. Babam doğada yürürken bile ona yetişemezdim. Adaletin yerini bulması için geldik diye konuştu.

Mahkeme salonunda Metin Lokumcu'nun kardeşleri de tek tek söz aldı. Metin Lokumcu'nun eşi Gülay Lokumcu, oğlu Ulaş'ın beyanlarına katıldığını söyleyerek şikayetçi olduklarını ifade etti.

SON SÖZÜ 'GÖZLERİM YANIYOR' OLDU

Metin Lokumcu'nun kardeşi, dönemin Dereiçi Köyü Muhtarı Mete Lokumcu da, olay günü yaşananları anlatarak, 'Olayı öğrenince hastaneye gittim. Acil kapısının önünde bile gaz dumanı vardı. Ambulanstan çıkarken elbiseleri olmasa ağabeyimi tanımazdım. Gözleri ve yüzü şişmişti. Hatta hastanede hemşireye de son sözleri 'Mahvettiler beni. Gözlerim yanıyor' oldu. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum ifadesinde bulundu.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Verilen kararın ardından 'görevsizlik' talebini değerlendiren hakim Kubilay Kırdı, baroların ve derneklerin katılma taleplerini 'suçtan doğrudan zarar görmedikleri' gerekçesi ile kabul etmedi. Sanıkların dinlenmesi ve 'görevsizlik' talebini de reddeden hakim, duruşmayı erteleyeceği tarih için taraflara görüş bildirdi.

'REDDİ HAKİM' TALEBİ

Ara karar yazımı sürerken söz alan Avukat Meriç Eyüboğlu, 'Belli ki biz bu davayı adil yargılamaya ulaşmak açısından selametle ilerleyemeyeceğiz diyerek 'reddi hakim' talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme hakimi; 'reddi hakim' talebinin değerlendirilmesi için dosyanın nöbetçi ceza hakimliğine gönderilmesine karar vererek, duruşmayı 28 Haziran 2021 tarihine erteledi.

Duruşma çıkışı adliye binası önünde toplanan kalabalık, mahkemece verilen ara kararlara tepki gösterdi. Burada konuşan avukat Meriç Eyüpoğlu ve diğer katılımcılar, hukuki sürecin sonun dek takipçisi olacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından kalabalık, bölgeden ayrıldı.

METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI
METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI

Metin Lokumcu, Trabzon, Emekli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel METİN LOKUMCU'NUN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ GÖRÜLEN İLK DURUŞMAYA POLİSLER KATILMADI - Son Dakika


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