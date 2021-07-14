Son dakika haberleri: Hrant Dink cinayeti davasının gerekçeli kararı açıklandı: (2) - Son Dakika

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu, 13'ü firari 76 sanıkla ilgili hüküm kuran mahkeme, dosyayla ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 4 bin 448 sayfalık sayfalık gerekçeli kararda, FETÖ/PDY'nin 17-25 Aralık 2013 tarihlerinde fiili olarak hukuk düzenine yansıyan kumpas eylemleriyle somut olarak devlet düzenine yönelik, yargı ve emniyet yapılanması aracılığıyla kamuoyunca da bilinen organize ilk müdahalesini veya kalkışmasını yaptığı ifade edildi.

Bu tarihten itibaren devlet kurumu ve yetkililerinin, Milli Güvenlik Kurulu karar ve açıklamalarıyla "Fetullahçı dini hareket" olarak bilinen yapılanmanın devlet için oluşturduğu tehlikenin topluma duyurularak gereken uyarılarda bulunulduğu kaydedilen kararda, söz konusu dini yapılanmanın bu tarihlerin öncesinde kurumsal yapılanma elde ettiği, devlet kurumlarına alım sınavlarındaki soruları çalıp mensuplarına vererek kamuya alımlarını sağladıkları aktarıldı.

Kararda söz konusu yapının, engel gördükleri makamları tehdit, şantaj eylemleri ile kumpas soruşturmaları ve basın yayın araçlarıyla dezenformasyon oluşturarak karalama, suçlama ve iftira gibi pek çok illegal yöntemlerle boşaltıp yerine mensuplarını yerleştirerek yoğun ve etkili şekilde kadrolaştığı anlatıldı.

Kararda, örgütün şirketleri, holdingleri ve bankası gibi ciddi ölçüde ekonomik maddi güce kavuştuğu, mensupları üzerinden siyasal alandaki etkisi suretiyle de siyasi partiler nezdinde güçlü bir tehdit olduğunun anlaşıldığı, ülkeye yönelik hasmane tavır içinde bulunan bir kısım yabancı ülkeler nezdinde fiilen desteklendiği ve mensuplarının korunduğu belirtilerek, şöyle denildi:

"Özellikle ABD'de örgütün elebaşı ve yönetim kadrosunun himaye edilerek korumaya alınması, örgütün buradan yabancı istihbarat kuruluşları eliyle sevk ve idare edilmesi, ülke içindeki devlet sırlarını elde ederek bu devletlerle paylaşması ve diğer casusluk faaliyetleri, ülke yönetiminin önemli sırlarını buralarda paylaşıp ülkemiz aleyhine uluslararası boyutta hem ülkenin terör örgütleriyle irtibatlandırılarak itibarının zedelenmesi hem de aleyhine oluşturulmuş sözde delillerle resmi bankası ve yöneticilerine olduğu gibi yurt dışında sözde soruşturmalar ve davalar açılmasının ve yargılanıp mahkum edilmesinin sağlandığı anlaşılmıştır."

Örgütün, bu gibi pek çok yıkıcı faaliyetleri ile nihai amacının devleti ele geçirmek ve anayasal düzenini yıkmak olduğunun bu tarihlerde ortaya çıktığı bildirilen kararda, örgütün devlete yönelik başlattığı kalkışmanın son hamlesi olarak da 15 Temmuz 2016 tarihinde darbe girişiminde bulunarak pek çok masum vatandaşı ve kolluk görevlisini alçakça ve hunharca katledip binlercesini de yaraladığı aktarıldı.

Dink dava dosyasında, söz konusu cinayetin 2007 yılında işlenmiş olması, bu cinayete giden süreçte kamu görevlilerinin belirlenen kasıtlı ihmalleriyle cinayet sonrasında gerçekleşen diğer eylemlerin, o dönem dini bir oluşum kisvesi altında faaliyetlerini yürüten Fetullahçı örgüt yapılanması ile bağının bulunup bulunmadığına ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı kararda, tek tek sanıkların FETÖ ile iltisakları irdelendi.

Kararda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli olup cinayette sorumluluğu olduğu belirlenen sanıklardan Muharrem Demirkale'nin eylemi örgüt adına işlediğinin de mahkemece kabul edildiği, bu kapsamda "Anayasayı ihlal"den de mahkumiyetine karar verildiği kaydedildi.

Kararda, Jandarma Genel Komutanlığı İDAM Amiri sanık Hamza Celepoğlu'nun cinayetten sorumlu tutulmasını gerektirir yeter surette delil elde edilemediği belirtildi.

İstihbarat Daire Başkanlığında görevli olan sanıklardan Ramazan Akyürek ve Ali Fuat Yılmazer'in işlenen cinayetin bizzat tasarlama şeklinde tespit edilen eylemlerinden dolayı sorumlu oldukları ifade edilen kararda, sanıklardan Ercan Gün'ün cinayet sonrası örgütten elde ettiği görüntüleri örgütün çıkarları doğrultusunda yayınlaması ve sonrasında tespit edilen diğer örgütsel eylemlerine ilişkin delillerle örgüt üyesi olduğunun, sanık Şükrü Yıldız'ın ise örgütün çıkarları doğrultusunda tanzim ettiği teftiş raporlarıyla örgüte yardım ettiğinin belirlendiği vurgulandı.

(Sürecek)