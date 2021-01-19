Son dakika haberleri | "Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı"

19.01.2021 11:09
Son dakika haberleri |

Son dakika haberler... Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink suikastının Ergenekon kumpasının başlaması için terör örgütü FETÖ'nün yol verdiği bir cinayet olduğunu söyledi.

Gazeteci Nedim Şener, Hrant Dink suikastının Ergenekon kumpasının başlaması için terör örgütü FETÖ'nün yol verdiği bir cinayet olduğunu söyledi.

19 Ocak 2007'deki Dink cinayetinin ardından yaptığı araştırmalarla o dönem FETÖ'nün emniyet yapılanmasındaki etkin isimlerin oynadığı rolü ve bu kişilerin cinayete adeta yol verdiklerini belgeleriyle ortaya koyan gazeteci Nedim Şener, terör örgütü FETÖ'nün emniyet ve yargıdaki isimleri tarafından hedef haline getirilerek gözaltına alındı ve tutuklandı. Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve hakkında açılan davada beraatine karar verilen Şener, o zaman yaşadıklarını ve cinayetin faillerinin ortaya çıkarılmasıyla ilgili yaptığı çalışmaları AA muhabirine anlattı.

"Sanık ifadeleri, iddianameye alınmadı"

Şener, Dink cinayetine ilişkin araştırma yaptığı sırada dava dosyasını okuduğunu, sanıkların ifadelerinde FETÖ'cülerin ismini gördüğünü ancak bu ifadelerin iddianameye alınmadığını belirterek, "Aslında bütün gerçekler, Hrant Dink daha gömülmeden ortaya çıkmıştı. Dink 19 Ocak'ta öldürüldü, 23 Ocak'ta defnedildi. O süre içinde yakalanan sanıklar aslında birçok gerçeği anlatmıştı, dava dosyasında bunların hepsi yer aldı ama iddianameye yansımadı. Dosyanın ekleri arasında kaldı. O ekleri okumakla bunlara vakıf oldum ve ben bu kanaate vardım. İddianamede sadece katil ve etrafındaki isimler vardı. Ancak iyi de bu işin içinde Fetullahçılar var. Bu hakikat aslında Hrant Dink daha gömülmeden ortaya çıkmıştı." diye konuştu.

"Aydınlatmaya çalıştığım cinayetin faili gibi göstermeye çalıştılar"

Dink suikastında, katilden daha çok kendisi hakkında tutuklama talebinde bulunulduğunu dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Katile 20 yıl hapis cezası istenirken benim aleyhime 28 yıl ceza istediler. Orada bir şey tutturamadılar çünkü gerçek çok güçlüydü orada, mahkeme beraat vermek zorundaydı. Aydınlatmaya çalıştığım bir cinayetin faili gibi göstermeye çalıştılar, bundan daha korkunç bir suçlama olamaz. Öldürseler beni çok daha şerefli olurdu. Ergenekon davasında sanıktım ya, daha sonra FETÖ'cülerin yargılandığı davada tam 8 saat tanıklık yaptım. Onlar arkamda, ben ön tarafta, onların işlediği suçları yüzlerine karşı anlattım. 'İşte Allah'ın adaleti' dedim. Bunu kul ayarlayamaz. Birisi böyle bir senaryo yazsa kimse inanamaz. Bir cinayeti aydınlatmak isteyen gazeteci, daha sonra o cinayeti işlediği iddia edilen örgütün üyesi diye tutuklanacak, o kumpastan sağ çıkacak, sonra ona kumpas kuranlar yargılanacaklar ve o gazeteci gidip onların davasında tanık olarak ifade verecek. Bunu hiçbir senarist yazamaz. Bu ancak ilahi bir adaletle sağlanır."

Suikastın üstünü örtmeye çalıştılar

Nedim Şener, kitabında, o dönem Dink cinayetini sözde soruşturanların FETÖ'cü olduğunu kaleme aldığını hatırlatarak, suikastın arkasında da FETÖ'cülerin olduğunu ayrıca aynı örgüt elemanlarının cinayetin üstünün örtülmesinde görev aldıklarını yazdığını kaydetti.

2014 yılında açılan soruşturmayla beraber, yazdığı o isimlerin hepsinin daha sonra sanık olduğunu belirten Şener, "Dink cinayeti, Ergenekon kumpasının başlaması için FETÖ'nün yol verdiği bir cinayettir." dedi.

Hrant Dink cinayetinin içinde FETÖ'cülerin olduğunun anlaşılmasından sonra dış dünyanın davaya ilgisinin azaldığını anlatan Şener, "Ergenekon kumpası sürecinde Hrant Dink davası, yabancılar tarafından inanılmaz şekilde sahiplenildi. Dünyanın her yerinden avukatlar cüppeleriyle duruşmalara katıldılar. FETÖ'cülerin hakim olduğu dönemde Beşiktaş'ta özel yetkili mahkemelerde o mahkeme süreçlerine adam sığmazdı. Beşiktaş'ta yürüyecek yer bulamazdınız ama 2014'ten sonra bu işin içinde FETÖ'cülerin olduğu ortaya çıktı, duruşmalar görülmeye başlandı ve şu an 10 kişi ya takip ediyor ya etmiyor." şeklinde konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Nedim Şener, Hrant Dink, Ergenekon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak Davutoğlu'ndan Bahçeli'nin açıklamalarına sert tepki: Artık normalleşmeli 'Hayattaki en yaşlı şehzade' olarak bilinen Osmanlı Hanedan Reisi Dündar Osmanoğlu yaşamını yitirdi Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Kuzeninin kurbanı oldu! 2 buçuk milyon lira dolandırıldı Kamyon kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 13 ölü AK Parti MKYK'da 6-8 Ekim olaylarıyla ilgili teklif Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı
Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'e öfke kustu Oktay Kaynarca, İbo Show'a katılanları eleştiren Güvenç Dağüstü'e öfke kustu         
11:27
Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler Bakıcısının dehşeti yaşattığı yaşlı kadının ablası konuştu: Çok yaramazlar, beni de döverler         
11:09
İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu İçinde 7 kişi vardı! Gecenin karanlığında suçüstü yakalanan kaçak avcıların lüks cipine el koydu         
10:46
Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim Ali Koç'tan Hazard iddialarına net yanıt: Böyle bir şeyin olmadığını söyleyebilirim         
10:38
Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış Melek İpek'in öldürdüğü tecavüzcü eşi, sosyal medyadan 'en ölümcül mermi' paylaşımı yapmış         
10:17
Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü Pirzola yediği görüntüyle büyük tepki çeken Nusret özüne geri döndü         
10:02
İki kız kardeşin tekme tokat dövdüğü lokantacıyı kurtaranlar konuştu: Ayırmasak daha çok dayak yiyecekti İki kız kardeşin tekme tokat dövdüğü lokantacıyı kurtaranlar konuştu: Ayırmasak daha çok dayak yiyecekti         
09:35
Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor         
09:21
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu Başarılı oyuncu Melih Çardak, Arka Sokaklar dizisine dahil oldu         
08:42
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor Vakalar düşünce normalleşme gündeme geldi! Tedbirlerin mart ayında esnetilmesi bekleniyor         
07:43
İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü İzmir dönüşü korkunç kaza! Arabası takla atan Tolgahan Sayışman ölümden döndü         
07:37
Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı Ani bir kararla ayrılan Hadise ve Kaan Yıldırım sürpriz bir şekilde barıştı         
20:27
Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu Çukur dizisinde Yamaç'a hayatının dayağını atan maskeli dövüşçünün kimliği ifşa oldu         
20:07
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 11:38:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | "Hrant Dink daha gömülmeden gerçekler ortaya çıkmıştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei