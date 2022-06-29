Hrant Dink Vakfı'nı Tehdit Eden 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Hrant Dink Vakfı'nı Tehdit Eden 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

29.06.2022 14:23

Hrant Dink Vakfı’nı e-posta yoluyla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş 2,5 yıl, Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Hrant Dink Vakfı'nı e-posta yoluyla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş 2,5 yıl, Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuksuz sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş'in katılmadığı duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

"SÖZ KONUSU SÖZLER HRANT DİNK'İN ÖLÜMÜNE ATIF YAPMAKTA"

Müşteki avukatı Ümre Deniz Tuna, "Sanıklar, var olan veya var sayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanarak söz konusu suçu işlemişlerdir. Özellikle sanık Hüseyin Ateş'in, 'Bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' ve 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız' şeklindeki sözleri, Hrant Dink'in ölümü ile alakalıdır. Söz konusu sözler, Hrant Dink'in ölümüyle özdeşleşmiştir. Dink dosyasındaki kişiler, örgütten dolayı ceza almışlardır. Bu söz, Agos gazetesi önünde kalabalık bir grup tarafından sarf edilmiştir. Bu grubun lideri konumunda olan Levent Temiz, ceza almıştır. Sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

"MÜVEKKİLLERİN ÖRGÜTLE İLLİYET BAĞLARI YOK"

Sanıkların avukatı ise "Müşteki avukatı 'Var olan veya var sayılan örgütlerin korkutucu gücü' diyor ama sanıkların bu örgütlerle bir illiyet bağı yoktur. Sadece bir sözden hareketle bu şekilde müvekkillerin cezalandırılması talep ediliyor. Ancak söz konusu nitelikli hal oluşmamıştır. Müvekkillerimin beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların 'tehdit' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

İKİ SANIĞA DA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Hüseyin Ateş'e 'birden fazla kişiye karşı zincirleme şekilde tehdit' suçundan 2,5, sanık Ersin Başkan'a ise 'birden fazla kişiye karşı tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Görüntü: ARŞİV

YORUMLAR
500
ABD'de suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı (3) ABD'de suçlu bulunan Maxwell, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı (3) Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar Son dakika haberi... Hrant Dink Vakfı'na tehdit davasında karar
Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hrant Dink Vakfı'nı Tehdit Eden 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:35 Brentford'den Acun Ilıcalı'ya rekor teklif! 23 milyon euroyu gözden çıkardı
20:01 Dezenformasyon yasası görüşmeleri yeni yasama yılına kaldı
19:56 Fenerbahçe, 3. hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal'ı 4-2 mağlup etti
19:55 NATO Liderler Zirvesi dahilinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi başladı! İşte açıklamalar
19:32 Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle maça çıkamayan Erik Botheim için Galatasaray harekete geçti
18:18 CHP'den asgari ücret önerisi: Enflasyon kadar zam yapılarak yüzde 40'lık zam kararı çıkmalı
18:02 Ersun Yanal'ın film önerisine takipçilerinden beğeni yağdı
17:56 Asgari Ücret Komisyonu iki konuda anlaşma sağladı: Temmuzdan itibaren geçerli olacak, vergi muafiyeti yeni rakam için de uygulanacak
17:40 Vagona sıkışan kedi, zeytinyağı ile kurtarıldı
17:47 Bahçeli'den "Üçlü Muhtıra" yorumu: Ülkemiz lehine stratejik bir kazanım, milli bir başarıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 20:52:26. #1.11#
SON DAKİKA: Hrant Dink Vakfı'nı Tehdit Eden 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement