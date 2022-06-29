Hrant Dink Vakfı'nı Tehdit Eden 2 Kişi Hapis Cezasına Çarptırıldı

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Hrant Dink Vakfı'nı e-posta yoluyla tehdit ettikleri gerekçesiyle yargılanan sanıklardan Hüseyin Ateş 2,5 yıl, Ersin Başkan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta yoluyla tehdit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması, İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün yapıldı. Tutuksuz sanıklar Ersin Başkan ve Hüseyin Ateş'in katılmadığı duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

"SÖZ KONUSU SÖZLER HRANT DİNK'İN ÖLÜMÜNE ATIF YAPMAKTA"

Müşteki avukatı Ümre Deniz Tuna, "Sanıklar, var olan veya var sayılan örgütlerin korkutucu gücünden faydalanarak söz konusu suçu işlemişlerdir. Özellikle sanık Hüseyin Ateş'in, 'Bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek' ve 'Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız' şeklindeki sözleri, Hrant Dink'in ölümü ile alakalıdır. Söz konusu sözler, Hrant Dink'in ölümüyle özdeşleşmiştir. Dink dosyasındaki kişiler, örgütten dolayı ceza almışlardır. Bu söz, Agos gazetesi önünde kalabalık bir grup tarafından sarf edilmiştir. Bu grubun lideri konumunda olan Levent Temiz, ceza almıştır. Sanıkların nitelikli tehdit suçundan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

"MÜVEKKİLLERİN ÖRGÜTLE İLLİYET BAĞLARI YOK"

Sanıkların avukatı ise "Müşteki avukatı 'Var olan veya var sayılan örgütlerin korkutucu gücü' diyor ama sanıkların bu örgütlerle bir illiyet bağı yoktur. Sadece bir sözden hareketle bu şekilde müvekkillerin cezalandırılması talep ediliyor. Ancak söz konusu nitelikli hal oluşmamıştır. Müvekkillerimin beraatını talep ediyorum" diye konuştu.

Görüşü sorulan duruşma savcısı, önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanıkların 'tehdit' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

İKİ SANIĞA DA HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklardan Hüseyin Ateş'e 'birden fazla kişiye karşı zincirleme şekilde tehdit' suçundan 2,5, sanık Ersin Başkan'a ise 'birden fazla kişiye karşı tehdit' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi.

Görüntü: ARŞİV