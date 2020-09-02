Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HSK Genel Kurulu, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün teklifi üzerine, Marmaraereğlisi ilçesini Silivri Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanından çıkararak Tekirdağ Ağır Ceza Mahkemesi yargı alanına bağladı.

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