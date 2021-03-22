Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme - Son Dakika

Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme

22.03.2021 11:51
Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme, System.String[]

Son dakika haberler: Giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7'lik en yüksek giyilebilir ürünler satış büyümesine sahip olan Huawei, Huawei Sağlık Laboratuvarı'nın açılmasıyla Ar-Ge geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyor.

Giyilebilir cihaz pazarında yüzde 50,7'lik en yüksek giyilebilir ürünler satış büyümesine sahip olan Huawei, Huawei Sağlık Laboratuvarı'nın açılmasıyla Ar-Ge geliştirmeye daha fazla yatırım yapıyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei, 2019 yılında gelirinin yüzde 15,3'ünü (131,7 milyar Çin yuanı) Ar-Ge'ye ayırdı ve son 10 yılda 600 milyar Çin yuanı üzerinde yatırım yaptı. Huawei, aynı zamanda 96 binden fazla çalışanı, 14 araştırma merkezi ve Ar-Ge'ye odaklanmış dünya çapında 36 ortak inovasyon merkezine sahip bulunuyor.

Elektronik harcamaların artması ve fiziksel aktivitelerin tek başına yapılmaya başlanmasıyla birlikte, pazar verileri salgın zamanında giyilebilir cihaz sektöründe güçlü bir büyüme olduğunu gösteriyor. Huawei, giyilebilir ürünler kategorisinde satış büyümesinde lider oldu ve medya yayınlarından 8 ödül kazandı.

IDC'nin Worldwide Quarterly Wearable Device Tracker raporuna göre, şu anda küresel olarak 3'üncü sırada yer alan Huawei, 43,5 milyon giyilebilir cihaz satışıyla, satış büyümesinde yüzde 50,7 artışla sektöre liderlik etti. Şirketin çabaları, 2020'nin 4'üncü çeyreğindeki en son pazar payı verilerine de yansıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Orta ve Doğu Avrupa ile İskandinav ülkeleri bölgesinde Huawei, fitness bantları ve akıllı saatler ürün gamlarında yüzde 22 pazar payı oluşturdu ve ilk sırada yer aldı.

Medya kuruluşlarından çok sayıda ödül

Tüm akıllı giyilebilir ürünlerin güvenilirliğini test etmek için bir deneysel alan ve 20'den fazla profesyonel Ar-Ge türü donanımı içeren profesyonel bir spor sağlığı analizi bölümlerini içeren iki bölgenin birleşiminden oluşan Huawei'nin yeni Sağlık Laboratuvarı, yeni fikirlerin ve giyilebilir ürünlerin yuvası olacak.

Donanım güvenilirliği testi alanları, Huawei'nin akıllı giyilebilir ürünlerinin 25 tür dayanıklılık testiyle değerlendirildiği özel bir laboratuvar olarak öne çıkıyor. Sadece bu zorlu test programını geçen ürünler piyasaya sürülecek ve tüketicilere teslim edilecek.

Gelişmiş Ar-Ge araştırmalarının belirli özelliklere nasıl dönüştüğünü göstermek için Huawei Watch Serisi bir örnek olarak öne çıkıyor. Geçen aylarda Huawei'nin giyilebilir cihazları, tasarım, kişisel fitness yazılımı ve sağlık izleme teknolojisindeki ilerlemeleri için en iyi küresel medya kuruluşlarından çok sayıda ödül kazandı.

Medya kuruluşları, Huawei Watch GT 2 Pro için oy birliğiyle pil ömrüne, tasarımına ve geniş çalışma yelpazesine övgüde bulundu. Huawei Watch Fit'te en çok beğenilen özellikler tasarım, pil ömrü ve sanal yerleşik egzersizler oldu.

Araştırma Geliştirme, Yatırım, Huawei, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Piyasalardaki dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Merkez Bankası'ndaki görev değişikli bir meydan okuma değildir Dolandırıcıların 'kargo gönderim ücreti' tuzağı! Mesaj atarak kandırmaya çalışıyorlar AKOM'dan İstanbul için uyarı: Çarşamba akşam saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor Otomobilini çamaşır suyuyla yıkayan adam, fenalaşıp yaşamını yitirdi Birbirine giren filler sirkte panik yarattı Genç balıkçı, yavru köpek balığının başına takılıp yer yapan plastik halkayı çıkardı Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti! Mağarada çadır kurup bekliyor, haftalık 2 bin TL kazanıyor Erman Toroğlu'ndan Erol Bulut iddiası: Seneye Fenerbahçe'de olmaz
TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü TBMM'deki tarihi ağaca yıldırım düştü         
12:15
Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü Sinan Engin Fenerbahçe'nin, Erol Bulut'un yerine Joachim Löw ile anlaştığını öne sürdü         
12:04
Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı Aşırı hız sonucu feci kaza: 2 ölü, 1 yaralı         
11:48
Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir Dolardaki artış sonrası Ayasofya İmamı Boynukalın'dan dikkat çeken çıkış: Faizcilerle mücadele İslam'ın emridir         
11:42
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, mini elbiseli pozlarıyla sosyal medyayı kasıp kavuruyor         
11:30
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe için kadro dışı sözleri: Sadık Çiftpınar, idman yeleğini yere attığı için kadro dışı         
11:18
Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak Kulisleri hareketlendiren iddia! Cumhurbaşkanı, MKYK ve Kabine'de birden fazla görev alanların sayısını azaltacak         
11:11
19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü 19 yıl boyunca hapisten çıkmasını beklemişler! Babasının katilini öldürttü         
10:42
Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde Son dakika: Borsada iki kez ara verilen işlemler tekrar başladı! Kayıp yüzde 8'in üzerinde         
10:11
Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var Hırsızlar hiçbir şeye dokunmadan hayalet göstergeyi alıp kaçtı! 20 bin lira masraf var         
10:07
'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi 'Palalı Saldırgan' Ebru Polat'la tatil yaptığı haberlerin kaldırılmasını istedi, mahkemeden ret geldi         
10:04
Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, Cinsel içerikli görüntülerini çektiği eski sevgilisini, "Sülalene muhteşem bir klip hazırladım" sözleriyle tehdit etmiş         
09:56
Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu Cesur sahne televizyonda dahi verilmedi! Barış ve Dicle'nin öpüşme sahnesi Menajerimi Ara'ya damga vurdu         
09:45
Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor Bu ilçede ikamet edenler şaşkın! 15 gündür havadan yumurta yağıyor         
09:38
Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor Son Dakika: Merkez Bankası'ndaki görev değişikliği TL'yi olumsuz etkiledi! Dolar 7,98'den işlem görüyor         
09:12
Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit Risk haritasında mavi kalan tek il Şırnak oldu! Sırları da son derece basit         
07:55
Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül, Devlet Bahçeli'nin sert açıklaması sonrası sessizliğini bozdu         
18:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2021 12:23:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Huawei'den giyilebilir cihaz pazarında yıllık yüzde 50,7 büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei