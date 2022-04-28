Son dakika haberi! Hücre evinden çıkan oyuncak polis arabaları - Son Dakika

SANCAKTEPE'DE 3 teröristin yakalandığı operasyonda, patlamaya hazır 5 kilogram patlayıcı ve bomba düzeneği ile ele geçirilen malzemeler sergilendi. Ele geçirilen malzemeler arasında bomba düzeneğini harekete geçirmek için uzaktan kumandalı oyuncak bir polis arabası olduğu dikkat çekti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünde sergilenen patlayıcı materyaller arasında bomba düzeneklerini harekete geçiren akım kaynakları, basınç tesirini artırıcı çeşitli kimyasal maddeler, demlik ve ateşleyiciler ile uzaktan kumandalı oyuncak polis arabaları dikkat çekti. Oyuncak arabaların sırrının şüphelilerin sorgusunun ardından ortaya çıkacağı kaydedildi.

Düzenekler içinde oda spreyi kutusundaki sensör, uzaktan harekete geçirilen oyuncak arabaların uzaktan kumandaları ve fotoselli kapı sensörü olduğu da görüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden C.P.'nin daha önceden ATM kundaklama olayıyla ilgili poliste kaydı olduğu da öğrenildi.

BOMBA DÜZENEĞİ HAZIRLARKEN YAKALANDILARTerör örgütü DKP-BÖG örgütü üyesi olduğu belirlenen H.T., C.P. ve O.A isimli 3 şüpheli dün gece polis operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin patlayıcı düzenek hazırlarladıkları belirlendi. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri bomba düzeneğini etkisiz hale getirdikten sonra, malzemelere el konuldu.

- İstanbul