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Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz - Son Dakika

Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz

05.08.2021 09:58

Son dakika haberleri... Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz -Adana'da, hukuk fakültesine girme hayali kuran bir genç kızı "benim üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım" diye kandırıp boğazını sıkarak tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı Adana'da, hukuk fakültesine...

Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz

- Adana'da, hukuk fakültesine girme hayali kuran bir genç kızı "benim üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım" diye kandırıp boğazını sıkarak tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da, hukuk fakültesine girme hayali kuran bir genç kızı "benim üniversitede tanıdığım dekanlar var seni fakülteye aldırırım" diye kandırıp boğazını sıkarak tecavüz ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 28 Temmuz günü merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvarda bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan E.K. (21), 2 ay önce sosyal medya üzerinden Ali Y. D. ile tanışarak arkadaş oldu. Bir süre görüşen E.K., sosyal medyadan Ali Y. D.'ye üniversite sınav sonuçlarının açıklandığını ancak başarı sıralamasından dolayı çok istediği hukuk fakültesine giremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Ali Y. D., "Tanıdıklarım var. Seni Marmara Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesine yerleştirebilirim" dedi.

"Boğazını sıkıp 4 kez tecavüz etti"

Ali Y. D. genç kızdan bir takım resmi evrak istedikten sonra onu evrakları bırakması için eve çağırdı. Diplomasını, kimlik fotokopisi ve ikamet bilgilerini verilen adrese getiren E.K., eve girdiği zaman Ali Y. D., tarafından fotoğrafları çekilmeye başlandı. Zanlı çektiği fotoğrafları 'Dekan' diye kaydettiği kişiye gönderdikten sonra E.K.'yi zorla öpmeye başladı. Ali Yusuf D., genç kızın karşı koyması üzerine E.K.'nin boğazını sıkarak tokat attı ve bir çok kez tecavüz etti. Şüpheli E.K.'nin boğazını sıktı ve ona istediği bir takım sözleri zorla söyleterek videoya kaydettikten sonra "Ben sana zorla bir şey yapmadım kanıtım var. Artık evden gidebilirsin" dedi.

Ağlarken polis gördü tecavüz ortaya çıktı

Evden çıkan genç kız hemen arkadaşını aradı ve bir parkta buluşarak gözyaşları içerisinde başından geçenleri anlattı. O sırada bir sivil polis, E.K.'yi ağlarken görünce şüphelenerek genç kızın yanına gitti. Genç kız başından geçenleri polise anlattı. Tecavüz olayı ortaya çıkmasının ardından Ahlak Büro Amirliği ekipleri, E.K. ve arkadaşının ifadesini aldı. E.K. "Ali Y.D., beni çok istediğim hukuk fakültesine 'tanıdıklarım var seni yerleştiririm' diyerek bana güven vererek, kendi evine gelmemi sağladı. Evde bana şiddet uygulayarak, beni korkutarak zorla 4 kez cinsel ilişkiye girdi. Zorla ilişkiye giren beni darp eden, boğazımı sıkan, benim rızam olmaksızın videolarımı çekti şikayetçiyim" dedi.

"Boğazını fantezi amaçlı kendi sıktırdı"

Gözaltına alınan ve hakkındaki suçlamaları reddeden Ali Y. D., "E.K.'ye gelecek yılki sınava hazırlanması için akrabalarımın dershanesinin olduğunu ve oraya sokabileceğimi söyledim. Ben tecavüz etmedim kendisi hasta olduğu için sadece sevişme oldu. Boğazını da sıkmadım sevişirken fantezi amaçlı kendisi boğazını sıkmamı istedi. Evde oturduğumuz an bir kız arkadaşımdan mesaj geldiğini görünce kıskandı ve sinirlendi. Sonra evden çıktı. Daha sonra polisler geldi. Video çekmedim. Kendisine tecavüzüm etmedim. Hakaretim veya darbım da olmadı. Suçlamaların hiç birini kabul etmiyorum" dedi.

Genç kız psikolojik destek alırken şüpheli Ali Y. D. tutuklandı.

Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz
Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz
Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz
Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz

Üniversite, Tecavüz, Adana, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Hukuk fakültesini kazandırma bahanesiyle işkenceli tecavüz - Son Dakika


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