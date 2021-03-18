Son dakika haberleri! Hukukçular Derneği Edirne Temsilciliği, avukat Ersin Arslan'ın öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Hukukçular Derneği Edirne Temsilciliği, Kocaeli'de avukat Ersin Arslan'ın haciz işlemi için gittiği evde silahlı saldırıyla öldürülmesine tepki gösterdi.

Hukukçular Derneği Edirne Temsilcisi avukat Çağrı Muştu, yaptığı yazılı açıklamada, saldırıya uğrayanın sadece Ersin Arslan değil aynı zamanda avukatlık mesleği olduğunu belirtti.

Avukatlığın kamu hizmeti ve serbest bir meslek olduğunu aktaran Muştu, şunları kaydetti:

"Avukatın ifa ettiği kamu görevi, vatandaşın hak ve hukukunu korumak ve adaletin tesis edilmesine katkı sunmaktır. Söz konusu saldırı, müvekkilini temsil ettiği için hak arama özgürlüğüne ve kamu görevini ifa eden bir mesleğe yöneldiği için de kamu güvenliğine yöneliktir. Bilinmesi gerekir ki herkesin savunma hakkı vardır ve kutsaldır. Bu hak yasalara uyarak gerçekleştirilmelidir. İhkak-ı hak kabul edilemediği gibi hak arama yollarının güç kullanarak engellenmesi de kabul edilemez. Son bir yıl içinde sadece kamu görevini ifa ettiği için, görev esnasında, yüzlerce meslektaşımız saldırı sonucu yaralanmış veya katledilmiştir."

Muştu, söz konusu şiddet ve cinayetlerin önlenmesi için çalışmalar yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Avukatlık mesleğinin yargılamanın asli unsuru olduğunu, avukat olmazsa adaletin de olmayacağını aktaran Muştu, adaletin tecellisi için çalışan avukatların mesleğine, saygınlığına karşı hemen hemen her gün bir saldırıda bulunulur, bu meslek yaşayamayacak hale gelirse vatandaşın da hak ve hukukunu savunma imkanının kalmayacağını kaydetti.