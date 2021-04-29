Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz ile birlikte eski hükümet konağının yerinde yapımı planlanan Kırşehir Öğrenci Yurdu inşaatında incelemelerde bulundu.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Vali İbrahim Akın, "Yıkılan Hükümet Konağı'nın yerine yenisinin yapılması planlanarak 2017 yılında inşaatına başlanmıştır. Yeni yapılacak hükümet konağında mevcut Valilik binamızdaki iç birimlerin yanı sıra Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Göç İdaresi Müdürlüğü, Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ile Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerinin yer alması planlanmıştır. Ancak bu kurumların büyük bir bölümünün, tahsis edilen bir binada hizmet vermeye başladığı göz önüne alınarak, yapılan yeni bir değerlendirme neticesinde, buranın hem Kırşehirlilere hem de öğrencilerimize hizmet verecek şekilde planlanması kararlaştırılmıştır. Neticede, İçişleri Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığımız arasında imzalanan protokol gereğince Hükümet Konağı olarak yapımına başlanan inşaatın yükseköğrenim öğrencilerine yönelik bir yurt olarak tamamlanması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gerekli proje çalışmaları yapılmıştır. Projenin en kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Ahmet Dilsiz de, otel konforunda hizmet verecek olan öğrenci yurdunun bodrum ve zeminde olmak üzere 5 kat inşa edileceğini söyledi. - KIRŞEHİR