Son dakika haberleri | Hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi
16.10.2020 23:23
Gelen son dakika haberlerine göre Güvenlik önlemlerinden görüntüler Protestocuların yürüyüşünden görüntüler Konuşmaların yapılması Sloganların atılması Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi.
Güvenlik önlemlerinden görüntüler
Protestocuların yürüyüşünden görüntüler
Konuşmaların yapılması
Sloganların atılması
Yağmur altında yürüyen gruptan görüntüler SOFYA - Bulgaristan'da hükümetin ve cumhuriyet başsavcısının istifası talebiyle süren protestolar 100. gününe girdi. Başkent Sofya'da göstericiler yağmur altında "istifa" sloganı attılar.
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