Son dakika haberleri... Hurdalıktaki patlamada 6 kişi yaralandı; şoka giren çocuğu polis sakinleştirdi - Son Dakika

SİVAS'ta, organize sanayi bölgesinde araç hurdalığında meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Hurdalıkta bulunan, patlamanın etkisiyle şoka giren Ömer Talha Baykal'ı polis sakinleştirmeye çalıştı.

1'inci Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki araç hurdalığında bugün saat 12.30 sıralarında otomobil parçalarının ayıklandığı kapalı alanda gaz sızıntısı sonucu patlama oldu. Olay sırasında hurdalıkta bulunan 1'i çocuk 8 kişiden Adem Uğurlu, Kadir Çınar, Mehmet Pınar, Mustafa Pınar, Abdussamet İzyurdu ve Mehmet Ali Yıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. El, yüz ve baş bölgelerinde patlamaya bağlı yanıklar oluşan yaralılar ilk müdahalenin ardından Numune ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdalıkta bulunan ve patlamanın etkisiyle şoka giren Ömer Talha Baykal'ı polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.Polis ekipleri, patlamaya ilişkin inceleme başlattı.

- Sivas