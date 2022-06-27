Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar - Son Dakika
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Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar

27.06.2022 11:34

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar 3 Tunus ve 1 inginiz uyruklu 4 turistin içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Tunus, 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu otomobil kontrolden...

Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar

3 Tunus ve 1 inginiz uyruklu 4 turistin içinde bulunduğu otomobil yoldan çıkıp aydınlatma direğine çarptı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 Tunus, 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp aydılatma direğini devirdi. Ön tekerleği kopan ve hurdaya dönen araçtakiler kazayı burunları bile kanamadan atlattı. 1.23 promil alkollü sürücü, kontrolün ardından gülerek kameralara el salladı.

Kaza sabah 05.00 sıralarında meydana geldi. Kumköy Turizm Merkezi istikametinden D-400 Karayolu Ilıca-Kumköy kavşağı istikametine seyir halindeki içerisinde 3 Tunuslu animatör ve 1 İngiliz vatandaşının bulunduğu Wael Ben Aıed'in kullandığı 07 ACR 119 plakalı kiralık araç, kavşağa 200 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direğiyle ağacı devirdi. Kaza yapan araç, yolun karşısına geçerken sol ön tekeri koptuktan sonra yaklaşık 50 metre gittikten sonra durabildi. Araçta bulunan 4 kişi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, kazanın ardından aldıkları alkolün de etkisiyle sohbet edip kahkahalar attılar.

Neşeyle kameraya el salladılar

Aracı kullanan Wael Ben Aıed'in yapılan alkol kontrolünde 1.23 promil alkollü olduğu belirlenirken kontrolün ardından hem kendisi hem de sevgilisi olduğu bildirilen kadın neşe içerisinde kameralara el salladı. Jandarma tarafından Kumköy Jandarma Karakoluna götürülen araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 aylığına geçici olarak el konuldu.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hurdaya dönen otomobilden sağ çıktılar, alkolün etkisiyle neşe içinde kameraya el salladılar - Son Dakika

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