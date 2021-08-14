DİYARBAKIR'da Y.K., alışveriş merkezinin otoparkında karşılaştığı husumetlisi İ.S.K'yi silahla vurarak yaraladı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. İş ihalesi nedeniyle husumetli oldukları öne sürülen İ.S.K. ve Y.K. otoparkta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavga dönüştü. Kavga sırasında Y.K., belinden çıkardığı tabancayla otomobiline binen İ.S.K.'ye ateş etti. İ.S.K. kanlar içinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İ.S.K. gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Olay sonrası kaçan Y.K. polis tarafından kısa sürede yakalandı. Y.K.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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