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Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü

01.09.2021 20:23
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü, System.String[]

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de Faruk K. (29), aralarında husumet bulunan komşusu Evran Karaca'yı (40) av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

KAYSERİ'de Faruk K. (29), aralarında husumet bulunan komşusu Evran Karaca'yı (40) av tüfeği ile ateş açarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Danışmend Gazi Mahallesinde meydana geldi. Komşu olan ve aralarında uzun süredir husumet bulunan Faruk K. ile Evran Karaca mahallede karşılaştı. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda evinden av tüfeğini alan Faruk K., komşusu Evran Karaca'yı yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Evran Karaca'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Cinayet zanlısı Faruk K. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü
Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü

Av Tüfeği, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Husumetli olduğu komşusunu öldürdü - Son Dakika


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