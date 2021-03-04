Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu

04.03.2021 20:44

Son dakika haberlerine göre ADANA'da, evinin önünde kavga ettiği husumetlisi Menderes K.'ye av tüfeğiyle ateş açan Veli Ş., eşi Hatice Ş.'yi kazara karnından vurdu.

ADANA'da, evinin önünde kavga ettiği  husumetlisi Menderes K.'ye av tüfeğiyle ateş açan Veli Ş., eşi Hatice Ş.'yi kazara karnından vurdu. Ağır yaralanan Hatice Ş. hastaneye kaldırılırken, Menderes K. ve Veli Ş. gözaltına alındı.

Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Esentepe Mahallesi 89005 Sokak'ta meydana geldi. Menderes K., husumetli olduğu Veli Ş.'nin evine gitti. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Veli Ş., evinden pompalı tüfeğini alıp, Menderes K.'ye 4 el ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar, Veli Ş.'nin eşi Hatice Ş.'nin karnına isabet etti. Hatice Ş. kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Ş. sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.Veli Ş. ve Menderes K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Husumetlisine pompalı tüfekle ateş açarken kendi eşini vurdu - Son Dakika


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