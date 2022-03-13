KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde caddede karşılaştığı husumetlisi İbrahim Açıkkol'u (24) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ramazan Ş. (32), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan Ramazan Ş. ile İbrahim Açıkkol, caddede karşılaşınca tartıştı. Çıkan kavgada Ramazan Ş. bıçakla İbrahim Açıkkol'a saldırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Açıkkol, yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Ramazan Ş., kısa süre içerisinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ramazan Ş. emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.