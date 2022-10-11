Son dakika haberleri... Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim

11.10.2022 13:49
Son dakika haberleri... Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim

Son dakika haberleri: ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı İsa Demirci'yi (32) tabanca ile öldüren tutuklu sanık Mustafa Sevgi (46), aralarında 8 yıllık husumet olduğunu belirterek, "İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm.

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde tartıştığı İsa Demirci'yi (32) tabanca ile öldüren tutuklu sanık Mustafa Sevgi (46), aralarında 8 yıllık husumet olduğunu belirterek, "İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile İsa Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim" dedi.

Zafer Mahallesi'nde Mustafa Sevgi, nisan ayında husumetli olduğu İsa Demirci ile konuşmak için Bahtiyar Sokak'taki evinin önüne gitti. İkili arasında çıkan kavgada Mustafa Sevgi, tabancayla İsa Demirci'ye ateş etti. Mustafa Sevgi kaçarken, Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan seyyar halı satıcısı İsa Demirci hayatını kaybetti. Daha sonra polise teslim olan Sevgi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonrası Mustafa Sevgi hakkında ömür boyu hapis istemiyle Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa Sevgi'nin yanı sıra hayatını kaybeden İsa Demirci'nin yakınları ile avukatlar katıldı.

Duruşmada savunması alınan Mustafa Sevgi, İsa Demirci ile 8 yıl önce yol vermeme meselesi nedeniyle tartıştıklarını ve bu nedenle uzun süredir aralarında husumet olduğunu söyledi. 'İSA DEMİRCİ'NİN ÖLMESİNİ İSTEMEMİŞTİM'İsa Demirci'nin bu sürede kendisini ve ailesini tehdit ettiğini söyleyen Sevgi, "İsa'yı aynı mahallede oturmamız sebebiyle tanırım. 8 sene önce İsa Demirci ile aramızda aracına yol vermeme sebebiyle husumet yaşandı. Olay gününe kadar İsa Demirci, beni ve ailemi rahatsız etmeye devam etti. Hayvancılıkla uğraştığım için üzerimde silah taşımaktayım, amacım; hırsızlardan ve yırtıcı hayvanlardan korunmaktır. Olay günü yine hayvancılık yaptığım yere giderken İsa Demirci'nin yanına uğrayıp, konuşmak istemiştim. Aracında otururken; beni görünce siyah renkli bir tabancayı aldığını gördüm. Ben de hiç konuşmadan üzerimde taşıdığım silah ile İsa Demirci'nin ellerine doğru tahminimce 4-5 el silahla ateş ettim. Olay yerinden kaçtım, daha sonra teslim oldum. Olay sebebiyle pişmanım, İsa Demirci'nin ölmesini istememiştim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sevgi'nin ilk savunmasının ardından tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.


YORUMLAR
500
Eskişehir politika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'ndan İnönü'ye ziyaret Eskişehir politika: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğlu'ndan İnönü'ye ziyaret Eskişehir haberleri | Tepebaşı'nda Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı Eskişehir haberleri | Tepebaşı'nda Plaj Voleybolu Turnuvası Başladı Frankfurt Başkonsolosu Tunçer'den Başkan Büyükerşen'e Ziyaret Frankfurt Başkonsolosu Tunçer'den Başkan Büyükerşen'e Ziyaret
Kaynak: DHA

Mustafa Sevgi, İsa Demirci, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:11 Özel bankaların emekli promosyonu yarışına kamu bankaları da dahil oldu! Tutar 5 bin liraya çıktı
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
16:12 ş görüşmesine gittiği otelin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar davasında 2 sanık müebbet aldı
15:55 İBB Başkanı İmamoğlu, sık sık atıştığı AK Partili Tevfik Göksu'yu acı gününde yalnız bırakmadı
15:53 Usta oyuncu Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter, 70 yaşında yaşamını yitirdi
15:46 Prens Selman'ın sahibi olduğu Premier Lig ekibi Newcastle, Uğurcan Çakır için gözünü kararttı! Trabzonspor, 20 milyon euro bonservis istiyor
15:29 Kocaeli'de eşini öldürüp PKK'ya katılmak istemişti! O sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi
15:12 Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk'ten Ronaldo açıklaması: Projeyi ve planlı olmayı konuşmalıyız
15:05 Eski Alman bakandan skandal sözler: Üşüyorsanız kazak giyin ve üstüne bir kazak daha giyin
14:57 Metin Akpınar'dan tepki çeken sözler: Bugün Türkiye cahil bir ülkedir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2022 16:41:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Husumetlisini öldüren sanık: 4-5 el ateş ettim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement