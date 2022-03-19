HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

19.03.2022 11:35

KÜTAHYA'da, A.T. (32) husumetli olduğu B.Y.'yi (53) silahla başından yaraladıktan sonra aracına bindirip, gittiği jandarma karakoluna teslim oldu.

KÜTAHYA'da, A.T. (32) husumetli olduğu B.Y.'yi (53) silahla başından yaraladıktan sonra aracına bindirip, gittiği jandarma karakoluna teslim oldu. B.Y., jandarmanın çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı, A.T. gözaltına alındı.

Olay, dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Siner köyde meydana geldi. A.T. ile husumetlisi B.Y. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. A.T., silahla başından vurup yaraladığı B.Y.'yi, 11 SK 226 plakalı aracına bindirerek, gittiği Kütahya OSB Jandarma Karakol Komutanlığı'na teslim oldu. B.Y., jandarma tarafından çağırılan sağlık ekiplerince ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. A.T.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ
HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ
HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ
HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ

YORUMLAR
500
ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev böyle yandı ATM'ye para götüren nakil aracı alev alev böyle yandı Husumetlisini ayağından vuran eski belediye başkanına ev hapsiyle tahliye Husumetlisini ayağından vuran eski belediye başkanına ev hapsiyle tahliye

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: HUSUMETLİSİNİ SİLAHLA VURUP, ARACIYLA JANDARMAYA GÖTÜRDÜ - Son Dakika
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