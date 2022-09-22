Son dakika haberleri... Husumetlisini silahla yaralayan avukata 10 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Husumetlisini silahla yaralayan avukata 10 yıl hapis cezası

22.09.2022 17:26
Son dakika haberleri... Husumetlisini silahla yaralayan avukata 10 yıl hapis cezası

Edinilen son dakika gelişmesine göre KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı husumetlisi Enes A.'yı (24) tabancayla yaralayan avukat Deniz Kal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tartıştığı husumetlisi Enes A.'yı (24) tabancayla yaralayan avukat Deniz Kal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Son savunmasında, "Enes'i öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum" diyen Kal, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 5 Aralık'ta, Derince ilçesi Yenikent Mahallesi Begüm Sokak'ta meydana geldi. Ailesini ziyarete giden avukat Deniz Kal, sokakta aralarında husumet olan komşusunun kardeşi Enes A. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Deniz Kal, belinden çıkardığı ruhsatsız tabancayla Enes A.'ya ateş etti. Kal, kolundan yaralanan Enes A.'nın başına silahın kabzasıyla da vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Enes A.'yı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan Kal ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Enes A. da tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM İKİ KAŞININ ORTASINDAN VURURDUM'Olayla ilgili Kocaeli 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Deniz Kal, müşteki Enes A. ve avukatlar katıldı. Karar öncesinde son sözleri sorulan Deniz Kal, "Daha önce anlattığım gibi, Enes A. ve ağabeyi bana meslekleri konusunda yalan söylediler. Ben de FETÖ'den dolayı suçsuz yere 6 ay cezaevinde kaldığım için bana yalan söylemelerinden tedirgin oldum. Olay günü, arkamdan Enes A.'nın sesi gelince korkutmak amacıyla boşluğa ateş ettim. Şahsın yaralandığını dahi görmedim. Aramızda bir metre mesafe vardı. Enes'i öldürmek isteseydim iki kaşının ortasından vururdum. Tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Dosyayı değerlendiren mahkeme heyeti, avukat Deniz Kal'ın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıl 2 ay, 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay olmak üzere toplam 10 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.


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Kaynak: DHA

Kocaeli, Aralık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Husumetlisini silahla yaralayan avukata 10 yıl hapis cezası - Son Dakika

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