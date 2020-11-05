Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat - Son Dakika

Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat

05.11.2020 10:59

Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat Lastikçi Recep Kılıçlı: "Yazlık lastiklerin kayma riski çok yüksek" Hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu olmasa da uzmanlar, kaza riskini önemli ölçüde azalttığı için kışlık lastik kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat

Lastikçi Recep Kılıçlı:

"Yazlık lastiklerin kayma riski çok yüksek"

ESKİŞEHİR - Hususi araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu olmasa da uzmanlar, kaza riskini önemli ölçüde azalttığı için kışlık lastik kullanımı konusunda uyarıda bulunuyor.

Türkiye'de her yılın Aralık ayında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği kullanımı zorunluluğu başlıyor. Kış aylarında genellikle kar ve buzlanma sebebiyle çok sayıda kaza meydana geliyor. Uzmanlar, herhangi bir zorunluluğu bulunmasa da hususi araçlar için kışlık lastik kullanımının kazaların önlenmesi açısından büyük önem teşkil ettiğini belirtiyor. Sürücüleri en çok korkutan durumların başında gizli buzlanma geliyor. Çoğu zaman sürücüler tarafından fark edilemeyen gizli buzlanma ciddi kazalara sebebiyet verebiliyor. Kış lastiği kullanımı fren mesafesini kısaltması ve araçların yol tutuşlarını yüksek oranda artırdığı için sürücülerin lastiklerini değiştirmeleri tavsiye ediliyor. Ayrıca eskiyen lastiklerin kullanılmaması ve kaliteli lastik seçimi de önem taşıyor.

"Yazlık lastiklerin kayma riski çok yüksek"

Kış mevsimine yazlık lastik takılı araçlarla girilmesinin çok tehlikeli olduğunu belirten lastikçi Recep Kılıçlı, "Arabanın yolda sabit durması gerekiyor. Yazlık lastikte dişler olmadığı için arabayı kaydırır. Kauçuk oranları yazlık ve kışlık lastiklerde farklıdır. Kışlık lastiklerde kauçuk oranı daha yüksek. Dişleri de kışa göre tasarlanmıştır. Yere yapışma özelliği var ve soğuk havada yumuşuyor. Buzlanma olur, sabahları soğuk veya gizli buzlanma oluyor. Gizli buzlanma olduğu zaman yazlık lastikler sıkıntılı oluyor. Bu lastiklerin kayma riski çok yüksek oluyor. Bir an önce kışlık lastikler takılmalı" şeklinde konuştu.

"Kaliteli lastiklere yönelmek gerekli"

Kışlık lastik alırken, kaliteli markalara yönelmek gerektiğini ifade eden Kılıçlı, büyük jant kullanımının da riskli olduğunu söyledi. Kazaların önlenmesi açısından vatandaşların lastik seçimine azami önem göstermesi gerektiğini vurgulayan Kılıçlı, "Kauçuk oranı yüksek olan lastikler var. Biraz daha kaliteli olan lastiklere yönelsinler. Ucuz lastikler pek randıman vermeyebilir. Büyük jant takıyorlar ve o yüzden de lastikten kırpılıyor. Lastikten kırpıldığı zaman lastiğin pek bir özelliği kalmıyor. Jant büyük oluyor ve lastik küçülüyor. Sert bir çukura girdiğiniz zaman, lastik direkt janta vurur. Kazalar zaten çoğunlukla lastiklerden kaynaklanıyor. Ani fren yapıldığı zaman 'kızaklama olayı' var" diye konuştu.

"Kışlık lastikleri yaz aylarında kullanmayın"

Sıcak havalarda kışlık lastik kullanımının lastiğin ömrünü tüketeceğini aktaran Recep Kılıçlı, "Kışlık lastiklerin yaz aylarında kullanılmasını önermiyoruz. Çünkü sıcak havada kış lastikleri parçalanabiliyor. Kışlık ve yazlık lastikleri düzenli olarak taktığınızda 2 veya 3 sene gidebilir" dedi.

Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat
Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat
Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat
Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat
Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat
Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat

Türkiye, Kaza, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hususi araçlarda kışlık lastik kullanımına dikkat - Son Dakika


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