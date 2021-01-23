Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Demirkol, beraberindekilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en ön cephede mesai mefhumu gözetmeden mesai yürüten sağlık personeliyle bir araya geldi.
Demirkol, hastanede gerçekleştirilen Kovid-19'la mücadele faaliyetleri ve diğer sağlık konuları hakkında Başhekim Dr. Mehmet Ali Kaçar'dan bilgiler alırken, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.
Demirkol, hastane çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf da çektirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti - Son Dakika