Son dakika haberleri! Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol'dan hastane ziyareti - Son Dakika

Hüyük Kaymakamı Cüneyt Demirkol, Hüyük Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.

Demirkol, beraberindekilerle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde en ön cephede mesai mefhumu gözetmeden mesai yürüten sağlık personeliyle bir araya geldi.

Demirkol, hastanede gerçekleştirilen Kovid-19'la mücadele faaliyetleri ve diğer sağlık konuları hakkında Başhekim Dr. Mehmet Ali Kaçar'dan bilgiler alırken, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, kolaylıklar diledi.

Demirkol, hastane çalışanlarıyla birlikte toplu fotoğraf da çektirdi.