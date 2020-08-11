Son dakika haberleri... Hüyük'teki kazada hayatını kaybeden temizlik görevlisi toprağa verildi - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden, belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Serkan Çınar memleketinde toprağa verildi.

Trafik kazasında yaşamını yitiren Çınar için doğum yeri olan Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi'nde saat 11.00'de cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Çınar'ın ailesi, mahalle sakinlerinin yanısıra belediyede çalışan mesai arkadaşları da katıldı. Kılınan namazın ardından Çınar'ın naaşı yerleşim merkezindeki mezarlıkta toprağa verildi.

Kazada yaralanan Çınar'ın babası ve annesinin ise hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır da yayımladığı taziye mesajında, "Belediye personelimiz, evladımız Serkan Çınar'ı elim bir trafik kazasında kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." şeklinde sözlere yer verdi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 Ağustos'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Yusuf Çınar yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki babası Serkan ve annesi Fatma Çınar yaralanmıştı.