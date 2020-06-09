Son dakika haberleri... Hüyük'teki tarihi cami ve kaplıcalar aslına uygun olarak restore edilecek - Son Dakika

Konya'nın Hüyük ilçesinde bulunan tarihi cami ve kaplıcaların aslına uygun olarak restore edileceği bildirildi.

Vakıflar Konya Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, Hüyük ilçesini ziyaret etti.

Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Vakıflar Bölge Müdürü Osmanlı ile birlikte ilçede bulunan vakıflara ait mekanları gezdi.

Bu çerçevede aslına uygun olarak yeniden restore edilmesi planlanan ilçeye bağlı Tolca ve Çavuş mahallelerindeki camiler ile Köşk ve Çavuş mahallelerindeki kaplıcalar da gezildi.

Başkan Çiğdem, Nurullah Osmanlı ile birlikte gezdikleri ilçede bulunan vakıf eserlerinin planlanan bakım, onarım ve tadilat çalışmalarını ele aldıklarını söyledi.

Çiğdem, ayrıca Hüyük ilçesiyle ilgili hazırlanan projeler ve planlamalarla alakalı istişare ve görüş alışverişinde de bulunduklarını aktardı.