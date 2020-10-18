Son dakika haberleri... Huzurevi sakinleri, önlemlerle pandemiden korunuyor - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınına karşı alınan önlemler kapsamında huzurevinde kalan yaşlılar için titiz bir çalışma yürütülüyor. Personel 14 günlük vardiya sistemiyle görev yaparken, dışarı çıkamayan huzur evi sakinleri için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor.

Çin'de başlayan ve Türkiye ile dünyada etkisi devam eden koronavirüs salgını nedeniyle özellikle 65 yaş üstü kişiler bir süre sokağa çıkamadı. 65 yaş ve üzeri vatandaşların korunması için alınan önlemler takdir toplayıp el birliğiyle desteklendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise huzurevleri için önlemler aldı. Bu alınan önlemlerden en dikkat çeken ise 14 günlük vardiya sistemi oldu. 14 gün kurumdan ayrılmayan ilk grup, diğer grubun koronavirüs testi yaptırarak gelmesini bekledi. Böylelikle huzurevi sakinlerinin bugünlerde olası bir virüs tehlikesine karşı korunması sağlandı. Ayrıca huzurevlerinin çeşitli noktalarına dezenfektanlar yerleştirildi, kurum çalışanları maske ve siperliklerle görevlerini yürütmeye başladı. Bakanlık öncülüğünde alınan önlemlerle birlikte huzurevi sakinlerinin yürüttüğü çalışmalarla herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi. Bunun yanında dışarı çıkamayan huzurevi sakinleri için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. El işleri, resim boyama, müzikli eğlenceler, kurumun bahçesinde yürüyüş gibi aktivitelerle huzurevi sakinleri keyifli zaman geçiriyor.