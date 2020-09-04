Sosyal medyada 'tcbelensay' isimli kullanıcı, Hz. Muhammed'e hakaret eden Charli Hebdo dergisi ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarına destek vererek İslam'a ve Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşımlar yaptı. Hz. Muhammed hakkında 'Sahte Peygamber' ibaresini kullanan E.M.'ye tepki yağdı.

Sosyal medyada 'tcbelensay' ismiyle paylaşımlar yapan E.M., "Kudurun sefil dinciler. Sahte peygamberiniz Muhammed'i ve sahte dininizi eleştirmek ifade özgürlüğüdür" ifadesiyle tepki çekti. Çok sayıda kullanıcı 'tcbelensay' hesabının sahibinin tutuklanması için çağrıda bulundu. Bunun üzerine gelen ihbarları da değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekipleri sanal devriye faaliyeti sırasında 'tclebensay' isimli hesabın bilgilerine ulaştı. DİJİTAL MATERYALLERE EL KOYULMA TALİMATIEmniyet Genel Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında; dini değerleri alenen aşağılayan 'tcbelensay' rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E. M. isimli şahıs 03.09.2020 tarihinde ikamet ettiği Bursa ili Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış alınan ifadesinde 'hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli şahsa kullanması için verdiğini' beyan etmiş daha sonra cumhuriyet savcısının talimatı ile salıverilmiştir. Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E. M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir. Türk polis teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadelemizi her alanda olduğu gibi 7/24 esasına göre sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyulur."İDDİALARI KABUL ETMEDİGemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan E.M., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. E.M.'nin ilk ifadesinde, "O tweetleri ben atmadım. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Başkası benim hesabımdan benim adıma bu şekilde paylaşım yapmış, ben suçsuzum" dediği öğrenildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.- Bursa