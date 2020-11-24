Son dakika haberleri... IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir - Son Dakika

Son dakika haberleri... IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir

24.11.2020 17:29
Son dakika haberleri... IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir, System.String[]

Son dakika haberleri: Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar dolar zarar edebileceğini duyurdu.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar dolar zarar edebileceğini duyurdu.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan IATA, küresel hava taşımacılığı sektörünün ekonomik performansına ve finansal görünümüne ilişkin raporunu yayımladı.

Hava taşımacılığında harcamaların, bu yıl 2019'a göre yüzde 61,2 düşüşle 340 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği raporda, 2021'de bu harcamaların 2020'ye göre yüzde 40,1 artarak 476 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

Raporda, Kovid-19'nun hava bağlantısını ve onun oluşturduğu ekonomik faydayı baltaladığına yer verilerek, bu yıl hava yolu şirketlerinin 118,5 milyar dolar zarar edebileceği belirtildi.

Söz konusu zararın gelecek yıl 38,7 milyar dolara gerileyeceği tahmin edildi. Böylece bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar zarar oluşabileceği belirtildi.

IATA Haziran görünüm raporunda söz konusu iki yıllık zararı 100 milyar dolar öngörmüştü.

Birliğin, gelinen noktada geçen yıl 4,5 milyar olan hava yolu yolcu sayısının bu yıl 1,8 milyar yolcuya düşmesini ve gelecek yıl kısmen toparlanarak 2,8 milyar yolcuya ulaşmasının beklediği kaydedildi.

Küresel kargo gelirleri yüzde 15 artacak

IATA'nın raporunda, salgından dolayı hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 69 düşerek 191 milyar dolara gerileyeceği belirtildi.

IATA, küresel kargo miktarında yüzde 11,6 düşerek 54,2 milyon tona gerileyecek olmasına rağmen yolcu azlığı nedeniyle hava yolu şirketlerinin uçakların yere indirilmesinin kargo fiyatlarını yükseltmesinden dolayı şirketlerin kargo gelirlerinin bu yıl yüzde 15 artarak 117,7 milyar dolara yükselmesini de öngörüyor.

Raporda, IATA'nın bu yıla ve gelecek yıla ilişkin tahminlerinin Kovid-19 testi ve aşının uygulamasının yardımıyla gelecek yılın ortasına kadar sınırların yeniden açılmasına dayandığı belirtilerek, hükümetlere seyahati kısıtlayıcı karantina önlemlerini yaygın test programlarıyla değiştirme çağrısı tekrarlandı.

Montreal, Kanada, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... IATA: Küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararı 157 milyar doları bulabilir - Son Dakika


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