İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

11.10.2022 10:07

Adana'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu. Olayda yakalanan 2 zanlı ile onlara Diyarbakır'dan esrarı veren 1 zanlı tutuklandı. Araçta bulunan Ersin E., ifadesinde yaptıkları planı anlatarak, "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da 'Borcumu kapatayım, bir kereliğini bu işi yapalım' dedi" şeklinde konuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürüttüğü çalışmada Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park alanında İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar taşırken yakalanan Bünyamin S. (45) ve yanındaki Ersin E.'yi (44) ile Diyarbakır'da esrarı veren H.K. isimli şahıs ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.K. Diyarbakır'da diğer zanlılar ise Adana Adliyesinde çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zanlıların da ifadeleri ortaya çıktı.

"DİYARBAKIR'DAN ESRAR GELECEK"

Cenaze aracının şoförü olan 44 yaşındaki Ersin E.'nin, ifadesinde 10 bin lira maaşla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Cenaze Hizmetleri Müdürlüğü'nde cenaze nakil araç şoförlüğü yaptığını söylediği, yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olan N. B.'nin kendisine "Eğer Diyarbakır'a giderseniz Diyarbakır'dan esrar gelecek ihtiyacı olan varsa bu işi yapabilir. Diyarbakır'a gideceğiniz zaman beni ara istersen o kişinin numarasını veririm" dediğini anlattı.

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"BORCUNU KAPATAYIM, BİR KERELİĞİNE BU İŞİ YAPALIM"

Birlikte yakalandıkları Bünyamin S.'nin evli olduğunu ve bankaya yaklaşık 80 bin lira borcu olduğunu anlatan Ersin E., "N.B.'nin uyuşturucu taşıma işini Bünyamin'e anlattım. O da 'Borcumu kapatayım, bir kereliğini bu işi yapalım' dedi. 8 Ekim'de İstanbul'un belirli bölgelerinden 5 cenaze topladık ve saat 19.00 gibi İstanbul'dan çıkış yaptık. Cenazeleri Nevşehir, Kayseri, Adana, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a götürecektik. Daha önce İBB'de şoför olan N.B.den aldığım telefon numarasını aradım ve 'Diyarbakır'a biz geliyoruz' dedim. Cenazeleri sırasıyla bıraktıktan sonra 9 Ekim'de Diyarbakır'da son cenazeyi verdik. Daha sonra telefonla ulaştığım kendisini Davut olarak tanıtan kişi ile buluştuk. Davut, bize malın ot olduğunu, 85 kilo olduğunu İstanbul'a götürdüğümüzde ise 100 bin lira nakit para vereceğini söyledi. Telefonumda gelen konuma gittim. Site içerisinde siteye girer girmez sağ tarafa yanaştık ve bizim yattığımız bölüme çuvallarla-poşetlerle esrarı yükledi ve 100 bin lira olduğunu söylediği poşeti verdi ve biz oradan hemen ayrıldık. Biz Diyarbakır'ı çıkmadan esrardan koku yayılmaya başladı biz de bu çuval ve poşetteki esrarı aracın arka yük bölümüne aldık. Yolumuza devam ettik, o sırada Bünyamin paraları saydı. Borcu olduğundan dolayı paranın 85 bin lirasını benim bilgim ile kendisi aldı 15 bin lirasını da ben aldım" dedi.

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Kaynak: İHA

Adana, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB'nin cenaze aracında 144 kilo 550 gram esrar bulunmuştu! Olayla ilgili 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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